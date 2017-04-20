Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло 20 апреля, около 17.00, в Новополоцке. Об этом сообщил представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.





По предварительной информации, 24-летний водитель BMW ехал по улице Яблоневой. В районе дома № 36 при обгоне он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет, опрокинулся и врезался в деревья.





Водитель BMW получил в ДТП серьезные травмы. Из искореженного автомобиля его доставали спасатели . Также в аварии пострадала 41-летняя пассажирка. С травмами различной степени тяжести женщину госпитализировали.





В ГАИ отметили, что в 2013 году водитель лишался права управления транспортными средствами на три года за езду в состоянии алкогольного опьянения. В 2016 и 2017 годах он привлекался к административной ответственности за управление автомобилем без пройденного техосмотра.