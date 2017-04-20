«Минск в 15:15» – это быстрый и удобный способ познакомиться с городом: знаковые места, полезные советы и погружение в современную жизнь.

«В программе экскурсий «Туры в 15:15» мы делаем ставку на личное впечатление путешественника, который впервые в городе. Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах Европы – список городов, в которых мы работаем постоянно растет. Почему Минск? Мы учитываем ситуацию на рынке въездного туризма – благодаря грамотной государственной политике и поощрению частной инициативы, Беларусь сегодня стоит на пороге туристического бума. Поэтому мы выходим на этот рынок с оптимизмом и надеемся, что наш проект привлечет ещё больше желающих посетить этот замечательный город», – поделился Юрий Цыбулько, учредитель и идейный вдохновитель проекта «Туры в 15:15».

Точно так же, как в Париже или Амстердаме, Лондоне или Будапеште, обзорная экскурсия по Минску начинается каждый день в 15:15. Прогулка по городу начинается от железнодорожного вокзала в сопровождении гида, который готов показать ее участникам настоящий «живой» Минск. Успех проекта в разных странах обусловлен тем, что гидами выступают местные жители, неравнодушные к истории и достопримечательностям своего города. Они рассказывают туристам то, что знают о городе лишь его коренные обитатели и то, чего не прочтешь в путеводителях.

Минский маршрут включает в себя знаковые места города, связанные как с его историей, так и с современной жизнью. За два часа туристы увидят Красный костел, пройдутся по историческому Верхнему городу, увидят резиденцию Президента Республики Беларусь, Национальный художественный музей, Ворота города, Ратушу, площадь Свободы, Кафедральный собор, культовые улицы Зыбицкую и Карла Маркса, а также проспект Независимости.

Экскурсия также включает в себя информацию о кулинарных традициях Беларуси и рекомендации заведений, где можно попробовать настоящую белорусскую кухню. Есть место и городским легендам, и истории древнего города, фактически восставшего из пепла в новом облике после тотального разрушения во время Великой Отечественной войны. Не остаются без внимания и тренды современности: бум IT‑индустрии и офисы «белорусской силиконовой долины» – Парка высоких технологий и компаний-создателей всемирно знаменитых проектов World of Tanks, Viber и MSQRD.

Авторские экскурсии проекта «Туры в 15:15» дают туристам возможность составить собственное объемное впечатление о городе, который они посещают, избавиться от стереотипов и увидеть то, что действительно заслуживает внимания.

Минск

Париж

Будапешт

Вена

Лиссабон

Рим

Проект «Туры в 15:15», который на сегодняшний день обретает масштабы глобальной франшизы, придуман и реализован выходцем из Беларуси – минчанином Юрием Цыбулько.

Подробную информацию о проекте «Туры в 15:15» можно получить на сайте

www.tours15-15.com .