21 апреля судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда начала рассмотрение апелляционной жалобы бывшего временно исполняющего обязанности Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого .





Обвиняемый обжалует приговор суда Ляховичского района, который признал его виновным в смертельном ДТП (ч.4 ст. 317 УК) и приговорил к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Осужденный Андрей Волковыцкий в своей жалобе отметил, что считает приговор чрезмерно строгим. В жалобе он отметил, что вину свою признал, раскаялся, имеет на иждивении троих детей и мать, за которой нужен уход. К уголовной ответственности не привлекался, принял меры по возмещению морального вреда. Он попоросил снизить срок заключения и отправить его отбывать наказание в колонию-поселение. Также осужденный считает сумму морального вреда завышенной. Сторона защиты поддержала доводы обвинение.

Гособвинитель с доводами Волковыцкого и его адвоката не согласился. Прокурор отметил, что Волковыцкий признал свою вину на последних допросах, что не говорит о том, что он раскаялся.

На суде присутствую родители погибшей. Ее отец отметил, что не согласен с жалобами Волковыцкого и его адвоката. Он отметил, что обвиняемый до суда не предпринял каких-либо действий по возмещению вреда.

— У него дети, мать-инвалид. Это понятно. А у нас дочери нет. Как нам жить с этим? — спросил отец погибшей и попросил оставить приговор без изменений.

ДТП, за которое судили бывшего госавтоинспектора, произошло 26 ноября 2016 года в Ляховичском районе: бывший врио начальника Барановичского ОГАИ Андрей Волковыцкий за рулем Opel Zafira на пешеходном переходе совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка. Женщина скончалась на месте аварии. В момент наезда водитель был нетрезв — почти 3 промилле алкоголя. В суде выяснилось, что автомобиль бывшего инспектора по населенному пункту ехал со скоростью почти 100 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

— 26 ноября с 18 до 20 часов употребил спиртное в Ляховичах, решил поехать в Барановичи на своем авто. На подъезде к деревне Дарево вначале обратил внимание на спидометр и сбросил скорость, но затем не контролировал ее. В Дарево видел пешеходный переход, на нем никого не было. Обратил внимание на припаркованный автомобиль на обочине. Показалось, что в авто кто-то есть, и взял левее к проезжей части, опасаясь, что из него кто-то выйдет. Потом я посмотрел вперед, и произошел наезд. Я сразу остановился и стал на месте, — рассказал в суде Андрей Волковыцкий.

В своем последнем слове Андрей Волковыцкий попросил прощения у родственников погибшей, а также у своих детей и жены, руководства МВД и сослуживцев.

— Таким, как я, нет места в органах. Моему поступку нет прощения и оправдания.