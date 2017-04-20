﻿ В Бресте рассматривают жалобу барановичского гаишника, который насмерть сбил женщину. 21.by
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В Бресте рассматривают жалобу барановичского гаишника, который насмерть сбил женщину

21.04.2017 11:09 — Разное | Tut.by  
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21 апреля судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда начала рассмотрение апелляционной жалобы бывшего временно исполняющего обязанности Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого.


Обвиняемый обжалует приговор суда Ляховичского района, который признал его виновным в смертельном ДТП (ч.4 ст. 317 УК) и приговорил к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Осужденный Андрей Волковыцкий в своей жалобе отметил, что считает приговор чрезмерно строгим. В жалобе он отметил, что вину свою признал, раскаялся, имеет на иждивении троих детей и мать, за которой нужен уход. К уголовной ответственности не привлекался, принял меры по возмещению морального вреда. Он попоросил снизить срок заключения и отправить его отбывать наказание в колонию-поселение. Также осужденный считает сумму морального вреда завышенной. Сторона защиты поддержала доводы обвинение.

Гособвинитель с доводами Волковыцкого и его адвоката не согласился. Прокурор отметил, что Волковыцкий признал свою вину на последних допросах, что не говорит о том, что он раскаялся.

На суде присутствую родители погибшей. Ее отец отметил, что не согласен с жалобами Волковыцкого и его адвоката. Он отметил, что обвиняемый до суда не предпринял каких-либо действий по возмещению вреда.

— У него дети, мать-инвалид. Это понятно. А у нас дочери нет. Как нам жить с этим? — спросил отец погибшей и попросил оставить приговор без изменений.

ДТП, за которое судили бывшего госавтоинспектора, произошло 26 ноября 2016 года в Ляховичском районе: бывший врио начальника Барановичского ОГАИ Андрей Волковыцкий за рулем Opel Zafira на пешеходном переходе совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка. Женщина скончалась на месте аварии. В момент наезда водитель был нетрезв — почти 3 промилле алкоголя. В суде выяснилось, что автомобиль бывшего инспектора по населенному пункту ехал со скоростью почти 100 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

Бывший и. о. начальника ГАИ Барановичей, обвиняемый в смертельном ДТП, признал вину полностью

— 26 ноября с 18 до 20 часов употребил спиртное в Ляховичах, решил поехать в Барановичи на своем авто. На подъезде к деревне Дарево вначале обратил внимание на спидометр и сбросил скорость, но затем не контролировал ее. В Дарево видел пешеходный переход, на нем никого не было. Обратил внимание на припаркованный автомобиль на обочине. Показалось, что в авто кто-то есть, и взял левее к проезжей части, опасаясь, что из него кто-то выйдет. Потом я посмотрел вперед, и произошел наезд. Я сразу остановился и стал на месте, — рассказал в суде Андрей Волковыцкий.

В своем последнем слове Андрей Волковыцкий попросил прощения у родственников погибшей, а также у своих детей и жены, руководства МВД и сослуживцев.

— Таким, как я, нет места в органах. Моему поступку нет прощения и оправдания.

 
 
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Бывший инспектор обжалует приговор, по которому ему назначили 7 лет общего режима.

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