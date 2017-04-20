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Президент о ценах на жилье: Цена "квадрата" не должны быть выше средней запрлаты
«Если жилье будет стоить дешевле, то, несмотря на проблемы, люди будут вкладывать в него свои деньги». Такой способ решения финансовых проблем строительной отрасли сегодня предложил Александр Лукашенко во время послания парламенту и белорусскому народу.
— Если вести счет в твердой валюте, то сегодня строительство одного квадратного метра жилья в среднем по стране обходится в 500 долларов. Но это выше, чем средняя зарплата. И государство обязано на это реагировать, — заявил президент.
Он дал поручение правительству добиться того, чтобы квадратный метр жилья не стоил дороже, чем средняя зарплата.
— Автором этой идеи когда-то был премьер-министр нынешний. Вы предложили такую систему. Я ее поддержал, — обратился Александр Лукашенко к Андрею Кобякову. — Где это?
Государство продолжит строить жилье с господдержкой для многодетных и социально незащищенных слоев населения. Остальные должны рассчитывать на свои силы.
Также Александр Лукашенко распорядился строить больше арендного жилья. Не только за счет государства или предприятий, но и с привлечением частного капитала.
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"Если жилье будет стоить дешевле, то, несмотря на проблемы, люди будут вкладывать в него свои деньги". Такой способ решения финансовых проблем строительной отрасли...
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