|
Укравший 270 тысяч долларов из здания МВД оказался сотрудником милиции
21.04.2017 11:16 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Человек, который похитил из сейфа здания ГУБОПиК МВД почти 270 тысяч долларов, является сотрудником правоохранительных органов, рассказал министр внутренних дел Игорь Шуневич.
«Идет следствие. Расследованием занимется Следственный комитет. Похищенные из сейфа деньги были конфискованы у человека, проходящего подозреваемым по одному из уголовных дел», — рассказал министр.
«В семье не без урода», — ответил он на вопрос журналистов, является ли подозреваемый в краже сотрудником правоохранительных органов.
Напомним, на рождественские праздники из сейфа в здании, в котором находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОПиК), были похищены почти 270 тысяч долларов.
Об этом стало известно из постановления Шевченковского районного суда Киева, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений Украины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человек, который похитил из сейфа здания ГУБОПиК МВД почти 270 тысяч долларов, является сотрудником правоохранительных органов, рассказал министр внутренних дел...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии