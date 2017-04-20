В Бресте произошел необычный случай: на одной из городских улиц маленький заяц, не в состоянии запрыгнуть на высокий бордюр, испуганно сидел на проезжей части. Как он оказался на широкой дороге практически в центре Бреста — неизвестно. Бедолагу спас водитель городского автобуса, пишет Вrestcity.com .



Фото:brestcity.com

Водители один за другим объезжали «ушастое» препятствие. Убегать куда-то зайчонок не пытался — то ли от страха, то ли из-за усталости. Погибнуть под колесами автомобилей животному не дал проезжающий водитель городского автобуса, который вовремя заметил зверька, остановился и подобрал его.

Теперь зверек живет у того самого водителя автобуса Сергея. На вопрос, что заставило остановиться, Сергей ответил довольно скромно: «Малыша могли задавить, а сам он через этот высокий бордюр не перепрыгнул бы. Когда на руки взял — обратного хода нет… Его уже зайчиха не покормит — „запах людской“, опять же пропадет. Вот и решил, что уже помогать — так до конца».

Сейчас ушастый живет в квартире Сергея. Сначала думали, что у него перебиты лапы (долго не шевелился), но когда покормили, сразу оживился. Останется ли зверек в семье водителя или его потом куда-то пристроят — покажет время.