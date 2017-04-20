20 апреля американский водитель Штаймке выложил в Facebook видео, на котором грузовик продолжительное время тащит легковую машину, застрявшую под задней частью фуры. Штаймке написал, что грузовик буксировал легковушку по шоссе порядка четырех миль. Инцидент произошел на 15 шоссе в округе Лос-Анджелес.

"Они тянут машину и не замечают этого, что здесь происходит. О, мой Бог", — прокомментировал Штаймке свое видео.

Когда автор ролика подъехал к легковому автомобилю, то заметил, как водитель машет руками, умоляя о помощи. Затем Штаймке подъехал к кабине грузовика, чтобы сообщить шоферу о необычном "грузе". Водитель фуры сказал, что не знал, что тащит за собой легковушку.

В итоге дорожный инцидент закончился без пострадавших. Сотрудники калифорнийского дорожного патруля сказали, что данная авария не считается преступлением.