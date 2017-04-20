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Тело таксиста нашли под Брестом в мелиоративном канале

21.04.2017 12:02 — Разное | Tut.by  
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Вблизи деревни Дружба Брестского района в мелиоративном канале 20 апреля обнаружено тело 35-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.


Тело мужчины с признаками смерти криминального характера обнаружили около 13.00. По информации следователей, он работал таксистом как индивидуальный предприниматель, проживал в областном центре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (Убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.


— Сейчас устанавливаются обстоятельства, мотив и личность подозреваемого в совершении противоправных действий. Для определения точной причины, повлекшей гибель мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. При себе у него документов, а также ценных вещей не найдено. Автомобиль Opel Omega серебристого цвета, тип кузова «седан», регистрационный знак 1ТАХ2132 или 7073 АС-1 объявлен в розыск, — рассказали в Следственном комитете.

Следствие обращается с просьбой к гражданам, обладающим какой-либо информацией о произошедшем, либо о местонахождении автомобиля, сообщить об этом по телефонам: 8 0162 27-37-81, 8 0162 27-37-00 (дежурная часть УСК по Брестской области) или на линию 102.

 
 
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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (Убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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