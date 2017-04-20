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Тело таксиста нашли под Брестом в мелиоративном канале
Вблизи деревни Дружба Брестского района в мелиоративном канале 20 апреля обнаружено тело 35-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
Тело мужчины с признаками смерти криминального характера обнаружили около 13.00. По информации следователей, он работал таксистом как индивидуальный предприниматель, проживал в областном центре.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (Убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
— Сейчас устанавливаются обстоятельства, мотив и личность подозреваемого в совершении противоправных действий. Для определения точной причины, повлекшей гибель мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. При себе у него документов, а также ценных вещей не найдено. Автомобиль Opel Omega серебристого цвета, тип кузова «седан», регистрационный знак 1ТАХ2132 или 7073 АС-1 объявлен в розыск, —
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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (Убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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