Госзастройщик «Минскстрой» в пятницу провел очередной аукцион по продаже квартир в Минском городском центре недвижимости. В этот раз ему удалось продать пять из восьми выставленных квартир.

На торги свои квартиры «Минскстрой» выставляет не впервые. Правда, не всегда квадратные метры уходят с молотка быстро. Например, в декабре, когда на торги выставлялись три «двушки», три «трешки» и две «однушки», желающих купить их не нашлось вообще.

В этот раз на аукцион выставили восемь квартир: две «однушки», две «двушки», четыре «трешки».

Продают квартиры не в одном доме, а в нескольких новостройках: на улицах Есенина, Стариновской, Алеся Гаруна, Одинцова, проспекте Газеты «Правда». С отделкой квартиры, правда, только в доме на улице Одинцова.





До начала торгов покупатели регистрировались и шепотом обсуждали квартиры в зале аукционов.

— Не передумали? — спросил представитель Минского городского центра недвижимости, регистрирующий участников торгов.

— Нет, буду бороться, — засмеялся мужчина.

Заявки поступили только на пять из восьми квартир. На три из них — «трешки» на Гаруна, Одинцова и Газеты «Правда» претендовало лишь по одному покупателю. В таком случае по условиям их отдают без торгов.

— Вы готовы брать эти квартиры по начальной цене увеличенной на 5%, — уточнили у заявителей до начала торгов.

— Да! — раздалось в зале.

— Какой хор. Ваши документы оформим в конце торгов. А сейчас вы можете просто остаться и наслаждаться шоу, — пошутили представители Центра недвижимости.

По начальной цене, увеличенной на 5%, отдали трехкомнатную квартиру № 13 на улице Алеся Гаруна, д. 22 площадью 91,3 метра. Она ушла за 148 тысяч рублей.

Еще одна «трешка» на Одинцова, д. 56, досталась единственному покупателю за 74 тысячи рублей. А трехкомнатная на проспекте Газеты «Правда», д. 1 площадью 91 метр — за 186 тысяч рублей.

Торговаться, и то недолго, пришлось тем, кто подал заявку на «однушку» и «трешку» на Одинцова, 56.

За однокомнатную квартиру на площадью 42,6 метра с начальной ценой 78 тысяч рублей боролось два покупателя. Но после второго шага аукциона, она ушла за 87 тысяч рублей.

На трехкомнатную квартиру площадью 74,6 метра тоже было два претендента. Начальная цена квартиры была 131,5 тысячи рублей.

— Первый шаг аукциона — 138 500 рублей. Предлагайте свои ставки, — сказал ведущий аукциона.

Двое мужчин взялись за дело серьезно: было сделано 12 шагов. Цену увеличивали то на 500, то на 100 рублей. В итоге квартиры была продана за 149 800 рублей. То есть «подорожала» во время аукциона на 18 тысяч рублей.