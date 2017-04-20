Звезды Голливуда Эмма Стоун и Райан Рейнольдс попали в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Они включены в категорию «Артисты», сообщает газета.ru.





В этой же рубрике есть писатель Колсон Уайтхед, музыкант Эд Ширан, певица Алиша Киз, актрисы Лесли Джонс и Марго Робби, режиссер Ава ДюВерней, телеведущий Джеймс Корден.

Также в списке самых влиятельных людей года — режиссер Барри Дженкинс, музыкант Джон Ледженд, модельер Алессандро Микеле, певица и актриса Деми Ловато, другие деятели.

Ранее сообщалось, что журнал Time включил дочь президента США Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера в список самых влиятельных людей мира 2017 года.