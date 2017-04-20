МИНСК, 21 апр — Sputnik. Отбор молодых людей в отряды специального назначения стал проблемой, признал в четверг в ходе послания парламенту и народу президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik Владимир Федоренко Президент хочет госслужбу приравнять к военной

Президент в своем послании раскритиковал систему образования республики в том числе и за то, что школьникам некогда заниматься физкультурой и спортом. По словам Лукашенко, также чрезмерна и нагрузка на учащихся.

"Мы же инвалидов готовим. Спросите у министра обороны — когда мы проводим контроль уже набранных военных, там же половина… я не знаю что с ними делать", — констатировал Лукашенко.

Президент признал: сегодня огромной проблемой стал отбор в спецназ.

"Мы же всю армию переводим на силы специальных операций. А это уже не те солдаты, которые были в пехоте. Это совсем другие ребята", — добавил президент и отметил, что здоровье молодых людей — "серьезная проблема".