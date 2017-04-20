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Президент рассказал о проблемах при наборе в спецназ

21.04.2017 12:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Отбор молодых людей в отряды специального назначения стал проблемой, признал в четверг в ходе послания парламенту и народу президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент рассказал о проблемах при наборе в спецназ
© Sputnik Владимир Федоренко
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Президент в своем послании раскритиковал систему образования республики в том числе и за то, что школьникам некогда заниматься физкультурой и спортом. По словам Лукашенко, также чрезмерна и нагрузка на учащихся.

"Мы же инвалидов готовим. Спросите у министра обороны — когда мы проводим контроль уже набранных военных, там же половина… я не знаю что с ними делать", — констатировал Лукашенко.

Президент признал: сегодня огромной проблемой стал отбор в спецназ.

"Мы же всю армию переводим на силы специальных операций. А это уже не те солдаты, которые были в пехоте. Это совсем другие ребята", — добавил президент и отметил, что здоровье молодых людей — "серьезная проблема".

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства полагает, что белорусская система образования "готовит инвалидов", что немедленно необходимо решить.

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