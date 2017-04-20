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Политолог: перестрелка в Париже произошла как раз во время теледебатов

21.04.2017 12:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как связаны атаки террористов в Париже с предвыборной кампанией во Франции, которая вышла на финишную прямую, в эфире радио Sputnik прокомментировал старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов, который в данный момент находится в столице Франции.

"Как это ни страшно прозвучит, Париж уже привык к терактам, и нельзя сказать, что это как-то повлияло на город. При этом сложно себе представить, что вчерашние события на Елисейских полях не связаны с предвыборной кампанией", — отметил Осипов на радио Sputnik.

По словам собеседника, перестрелка на Елисейских полях произошла ровно в тот момент, когда шли последние перед первым туром голосования теледебаты. Все французы были у телеэкранов и узнали о теракте как раз во время теледебатов. В такое совпадение не слишком верится, отметил Осипов.

Политолог: перестрелка в Париже произошла как раз во время теледебатов
© REUTERS Christian Hartmann
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Собеседник Sputnik отметил, что терактом в Париже усугубилась растерянность и французского общества, и экспертов, поскольку никто, в том числе и ведущие политологи страны, пока не может предположить, чем закончится голосование в воскресенье в первом туре выборов.

"У всех разные мнения, и впервые за долгое время до последнего момента ничего не понятно. Всех волнует тема терроризма, и традиционно после подобных атак повышаются рейтинги кандидатов, которые предлагают жесткие решения. В частности, это Марин Ле Пен. Однако общего мнения пока нет, и, что интересно, темы терроризма и безопасности не были приоритетными в предвыборных речах кандидатов", — сказал Осипов.

Собеседник Sputnik отметил, что лидером предвыборной гонки во Франции в последние месяцы являлся Эммануэль Макрон, для которого тема терроризма и безопасности была слабой стороной программы.

"Он пытался всячески уводить дискуссию от этой тематики, и неслучайно сегодня отменил все передвижения по стране, поскольку не хочет высказываться на эту тему", — отметил собеседник.

​Как ранее сообщал Sputnik, накануне вечером на Елисейских полях в Париже мужчина открыл огонь из автомата по представителям правопорядка, один жандарм погиб, еще один и проходившая мимо женщина были ранены. Нападавший был ликвидирован. Позже стало известно, что он уже привлекался к ответственности за нападение на полицейских и числился в общей базе данных экстремистов. Ответственность за нападение на полицейских взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в России и ряде других стран.

Комментарий старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Евгения Осипова о перестрелке в Париже и предвыборной кампании во Франции слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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