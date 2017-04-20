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Лукашенко сказал не надеяться на приватизацию, пока он президент

21.04.2017 12:03 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко сказал не надеяться на приватизацию, пока он президент

фото: sputnik.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявляет, что в стране повальной приватизации не будет.

"Мужики, и те, кто рядом с вами, хотя женщины наши еще за головы держатся, - не надейтесь ни на какую приватизацию. Не надейтесь на то, что мы завтра отпустим бразды и все от президента до депутата купят какую-то долю народного имущества. Пока я президент этого не будет", - заявил Александр Лукашенко в ходе  ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию, пишет «Интерфакс-Запад».

"Не могу я пойти на это", - подчеркнул белорусский лидер. "Поэтому не сидите, не ждите чего-то, а начинайте работать", - добавил он.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявляет, что в стране повальной приватизации не будет.

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