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Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявляет, что в стране повальной приватизации не будет.

"Мужики, и те, кто рядом с вами, хотя женщины наши еще за головы держатся, - не надейтесь ни на какую приватизацию. Не надейтесь на то, что мы завтра отпустим бразды и все от президента до депутата купят какую-то долю народного имущества. Пока я президент этого не будет", - заявил Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию, пишет «Интерфакс-Запад» .

"Не могу я пойти на это", - подчеркнул белорусский лидер. "Поэтому не сидите, не ждите чего-то, а начинайте работать", - добавил он.