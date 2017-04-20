Полуфинальный матч Мировой группы Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии, который пройдет 22−23 апреля на корте минской «Чижовка-Арены», начнут первый номер хозяек Александра Саснович (№ 96 рейтинга WTA) и вторая ракетка гостий Виктория Голубич (№ 54). Таковы результаты жеребьевки, прошедшей в Минской городской ратуше.

Встреча Саснович — Голубич начнется 22 апреля в 13.00.

Примечательно, что менее двух недель эти теннисистки играли в поединке 2-го круга на турнире в Швейцарии, и Александра Саснович тогда победила — 6:1, 6:4.

Во втором поединке стартового дня сразятся Арина Соболенко (№ 125) — Тимеа Бачински (№ 22).

Во второй день, 23 апреля, в 12.00 на корт выйдут первые номера команд — Александра Саснович и Тимеа Бачински, после завершения этой игры сразятся Арина Соболенко и Виктория Голубич. Завершит соревновательную программу парная встреча. Белоруски Ольга Говорцова (парный рейтинг № 187) и Вера Лапко (парный рейтинг № 171) сыграют против швейцарок Мартины Хингис (№ 8) и Белинды Бенчич (№ 451).

После первого дня капитаны команд Эдуард Дубров и Хайнц Гюнтхардт имеют право произвести замены в составах команд.

Команда Беларуси начала выступать в Кубке Федерации с 1994 года. В феврале нынешнего года белорусская дружина добилась наивысшего пока результата в своей истории, пробившись в полуфинал Мировой группы. В рейтинге Кубка Федерации сборная Беларуси занимает 5-е место. В 2016 году белорусские теннисистки в первом круге II Мировой группы Кубка Федерации обыграли сборную Канады — 3:2 , а затем совершили рывок, в плей-офф Мировой группы одолев финалисток Кубка Федерации — 2015 россиянок — 3:2 . Благодаря этой победе Виктории Азаренко, Александры Саснович, Ольги Говорцовой, Арины Соболенко, Веры Лапко Беларусь получила право принять домашний матч 1-го круга Мировой группы, где уверенно одолела Голландию — 4:1.

Команда Швейцарии начала выступать в Кубке Федерации с 1963 года. В рейтинге Кубка Федерации сборная Швейцарии занимает 4-е место. Прежде команды Беларуси и Швейцарии трижды встречались в розыгрышах Кубка Федерации, счет 2:1 в пользу швейцарской команды.

Команда Швейцарии в первом круге одержала победу над прошлогодними финалистками Кубка Федерации из сборной Франции — 4:1. А в прошлом году оппонентки белорусок в полуфинале уступили команде Чехии, будущим обладательницам Кубка Федерации.

В финал команда Швейцарии в прошлый раз пробивалась в 1998 году, когда на пике карьеры была блистательная Мартина Хингис.