МИНСК, 21 апр — Sputnik. На постсоветском пространстве тесное сотрудничество в военно-политической сфере осталось лишь между Беларусью и Россией, и Европа заинтересована в том, чтобы ему помешать, считает президент.

"Какова была реакция европейских коллег на учения "Запад-2017"? Пока не стал успокаивать, говорить, что никто не оставит в Беларуси свои войска, чего тут только не было — чтобы разорвать наше военно-политическое единство с Россией. В постсоветском пространстве только у нас с Россией такое и осталось, что ж вы страдаете по этому поводу?" — задался вопросом глава государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент рассказал о проблемах при наборе в спецназ

Ежегодно с Россией более 40 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе масштабные учения "Запад-2017". Александр Лукашенко пообещал, что на учения пригласит всех — в том числе, поляков и немцев.

"А сами что делают? Сам президент Польши принимал недавно сотню натовских солдат, а позади стояла артиллерия. НАТО размещает свои войска у наших границ и границ союзной России, в том числе новейшие беспилотники, а от нас требуют — никаких учений не должно быть. Мы же не размещаем у ваших границ войска Турции, КНР… Как не стыдно упрекать нас в том, что вы сами делаете?" — сказал президент.

Он также подчеркнул, что интересам Беларуси отвечает и укрепление отношений с блоком НАТО.

"Мы не хотим войны, и вы, наверное, не хотите — зачем оружие у наших границ размещаете? Давайте вместе, не обманывая друг друга, делать шаги навстречу друг другу. У нас есть проблемы, которыми нужно заниматься — экономику, людей поднимать, детей рожать и растить", — сказал президент, призвав уделить первостепенное внимание решению этих проблем.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября на семи полигонах Беларуси. На учения от России прибудут около трех тысяч военнослужащих и порядка 280 единиц техники. Также планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.