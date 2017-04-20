Сегодня вечером в Минске ожидается не только 6 градусов по Цельсию, но и неплохой футбол — «Крумкачы» принимают БАТЭ. Этот матч можно посмотреть онлайн, благо, «Крумкачы» при поддержке МТС организовывают трансляцию в HD-качестве — достаточно зайти на клубный YouTube-канал . Также матч можно смотреть на сайте АБФФ . Наконец, онлайн-трансляция будет на телеканале МIНСК TV (входит в пакет МТИС и Zala).



Фото: Юлиана Репинская

Но всяких трансляций лучше приходить на стадион. И вот почему.

Атмосферно

Чем круче соперник, тем атмосфернее на стадионах. Это аксиома работает всегда и везде (кроме тех случаев, когда матчи проходят без зрителей). И «Крумкачы» с их скорее английской атмосферой на стадионах тут точно смогут продемонстрировать все свои преимущества. Вот те самые, где вся трибуна что-либо поёт или скандирует.

Ещё, конечно, приедут ребята из Борисова, что внесет атмосферности, ведь два противоборствующих сектора — это всегда интересно и любопытно.

Весело

На таких матчах не принято скучать. Игра с гегемоном подразумевает повышенный накал страстей. Зрителям не будет плевать на любое действие футболиста, а гол уж точно повергнет болельщиков в экстаз. Не только болельщиков, но и всех «сочувствующих».

А если учесть, что вокруг будут находиться болельщики БАТЭ (есть в Беларуси такая традиция, чего уж тут), матч для каждого переживающего за «Крумкачоў» будет ещё чуточку принципиальне. Ну, просто, чтобы вот этот вот, да-да, вот этот дяденька на минутку замолчал.

Необычно

Не футболом единым. Это вообще нормально для футбола — зрители уже давно перестали покупать входной билет, оплачивая только саму игру. Билет — это не столько футбол, сколько приобретенные эмоции и хорошее настроение.

Что ещё получат зрители матча «Крумкачы» — БАТЭ? Во-первых, поучаствуют в розыгрыше «настоящей» Audi. И счастлив будет тот ребёнок, что заполучит заветную игрушку себе в коллекцию!





Во-вторых, выступление могилевской группы Akute перед матчем. Музыканты не просто исполнят несколько песен из своего репертуара, но и пригласят на свой концерт, который пройдёт в минском баре «Брюгге» 6 мая.





Будут и другие сюрпризы, которые хочется оставить в тайне. Ведь если сразу все рассказать, будет не так интересно, верно?

Одна только просьба — покупайте билеты заранее в интернете или приходите, ну, скажем, за час до матча. Кассы стадиона (все две) не рассчитаны даже на тысячу человек, из-за чего и собирается постоянно толпа.