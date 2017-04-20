С сегодняшнего дня в холле ТРЦ Galleria Minsk все желающие могут сфотографироваться с 4-метровой моделью самолета, построенной на основе французского полутораплана «Ньюпор 17» образца 1916 года. Она станет частью декораций детского шоу «Маленький принц» , показ которого стартует в арт-центре «Кропка» в субботу 29 апреля.





Эту и другие декорации для шоу «Маленький принц» по мотивам знаменитой сказки Антуана де Сент-Экзюпери разработала белорусская команда декораторов под руководством художника Владимира Дорошкевича, которая работала на фильмах «Охота на пиранью» (2006), «Сага о хантах» (2009), «Связь времен» (2010), «1812: Уланская баллада» (2012) и других крупных проектах. Они строили дома и целые деревни, огромные дирижабли и другие объекты. Не менее впечатляющими будут и декорации «Маленького принца».

— Мы делаем то, что в Беларуси еще никто не делал — полноценное театральное шоу с насыщенной визуальной составляющей, — говорит продюсер «Маленького принца» Семен Шапчиц. — Чтобы дети и взрослые не просто приходили и слушали текст в исполнении актеров, а переносились в другую реальность. Помимо физических декораций, будут использоваться проекции и 3D-мапинг. Пустыня и ржаное поле, планеты и астероиды, самолет и звездное небо — в нашем шоу все будет по-настоящему.





История Маленького принца — мальчика с астероида Б-612, который путешествует по разным уголкам космоса, познавая Вселенную и тех, кто ее населяет, — одна из любимых сказок мира. Со времени первой публикации в 1943 году ее перевели на 300 языков — это самая переводимая книга за всю историю человечества после Библии и Корана. Суммарный тираж произведения превысил 200 миллионов экземпляров.

Показы проекта будут проходить в арт-центре «Кропка» в ТРЦ Galleria Minsk (5-й этаж) с 29 апреля до начала июня. Для максимального удобства маленьких зрителей каждый показ рассчитан всего на 60 человек. По будням входной билет стоит 20 рублей, семейный (3 человека) — 50 рублей. По выходным — 25 и 65 рублей соответственно. Дети до 3-х лет в сопровождении взрослого бесплатно. Инфолиния: (029) 650-99-99.

График показов можно найти на сайте AFISHA.TUT.BY. Купить билет