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Президент – министру торговли: Ваша задача – контроль за ценообразованием, МВФ вам не указ

21.04.2017 13:03 — Разное | Ежедневник  
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Президент – министру торговли: Ваша задача – контроль за ценообразованием, МВФ вам не указ

Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию раскритиковал министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича.

Глава государства сообщил: "Отходя от задачи он (Колтович – С.) заявил: вы знаете, мы больше не будем контролировать цены, мы будем больше ориентироваться на развитие конкуренции. Или может я плохо услышал или не понял что-то? Повторяю вам публично: ваша задача – контроль за ценообразованием, как когда-то вы начали делать на заре своих первых шагов в этой должности. Не вижу министра торговли. Вот-вот".

«И никаких реформаторы, и МВФ вам не указ. Контролируйте ценообразование. Мы от этого отошли и что мы получили? Цены на сахар выросли на 25%... А вы говорите о какой-то конкуренции: один сахароперерабатывающий завод будет конкурировать с другим, третьим четвертым… и мы получим какой-то эффект. Иллюзия! Поэтому ваша главная задача (и я пока на вас рассчитываю) – ценообразование», добавил Александр Лукашенко, пишет gazetaby.com.

Добавим, что в феврале 2016 года Лукашенко сказал Колтовичу: "Делайте так, чтобы и государственная торговля, и частная, и иностранцы и свои были в равных условиях".

 
 
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Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию раскритиковал министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира...

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