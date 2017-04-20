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Лукашенко: армия поможет охладить "горячие головы"

21.04.2017 12:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Наиболее весомый аргумент, способный охладить горячие головы, это армия, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе пятничного послания народу и Национальному собранию.

"Обновлена система средств связи, навигация, парк боевых самолетов. Прошли успешные испытания системы залпового огня "Полонез". Нами введены в строй образцы военной техники белорусского производства — боевая машина разведки "Сталкер", новейшая модификация противотанкового комплекса "Шершень", транспортная гусеничная машина "Москит" — рассказал президент.

Он отметил, что государство планирует искать внебюджетные источники финансирования продукции военного назначения, в том числе — среди частного бизнеса.

"Народ может быть уверен, что территориальная целостность страны надежно защищена", — заверил белорусский лидер.

Он отметил, что ассортимент оборонного сектора Беларуси один из самых широких в Европе. Он подчеркнул, что для армии особенно важны хорошо обученные солдаты и офицеры, качество подготовки, а также патриотическое воспитание личного состава.

"Нужно понимать, что в одиночку сложно противостоять вызовам современного мира, но Беларусь в этой сфере рассчитывает на сотрудничество в рамках ОДКБ и Союзного государства с РФ. Ежегодно вместе с Россией проводится более 40 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе масштабные учения "Запад-2017", — подчеркнул глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент пообещал, что народ может быть уверен в защищенности территориальной целостности Беларуси.

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