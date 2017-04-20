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Видеофакт: как строится Белорусская АЭС в Островце
21.04.2017 13:55 — Разное | Sputnik Беларусь
БелАЭС возводится в указанные сроки, на первом энергоблоке станции уже установлен корпус реактора и парогенераторы, продолжается оборудование турбинного зала. Также проводится калибровка установленного оборудования.
© Sputnik / Виктор Толочко
Топливо в реактор первого блока
БелАЭС строится поблизости от города Островец Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарная электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.
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Возведение первой белорусской атомной электростанции проходит в Островце в Гродненской области. Смотрите кадры работы строителей на площадке БелАЭС.
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