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Видеофакт: как строится Белорусская АЭС в Островце

21.04.2017 13:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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БелАЭС возводится в указанные сроки, на первом энергоблоке станции уже установлен корпус реактора и парогенераторы, продолжается оборудование турбинного зала. Также проводится калибровка установленного оборудования.

Видеофакт: как строится Белорусская АЭС в Островце
© Sputnik / Виктор Толочко
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Топливо в реактор первого блока будет загружено в начале 2019 года, а работать, согласно планам, реактор должен начать работу в конце того же года. Руководство БелАЭС заявляет, что уложиться в эти сроки реально.

БелАЭС строится поблизости от города Островец Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарная электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.

Сморите также кадры прибытия корпуса для первого реактора БелАЭС>>

 
 
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Возведение первой белорусской атомной электростанции проходит в Островце в Гродненской области. Смотрите кадры работы строителей на площадке БелАЭС.

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