Александр Лукашенко во время ежегодного послания народу и парламенту назвал «отвратительной» работу в спорте высоких достижений, пообещал реформировать спортивные федерации и Национальный олимпийский комитет, а также пригрозил наказать виновных за плохо выстроенную подготовку в детских школах, где, по его информации, в некоторых городах с юными хоккеистами работают непрофильные специалисты по плаванию и гребле.



Фото: president.gov.by

Президент заявил, что рад тому, что все больше людей вовлекаются в занятия физкультурой. По его словам, регулярно спортом занимается каждый пятый белорус.

— Посмотрите, с каким воодушевлением пожилые люди гуляют по паркам, занимаются этой скандинавской ходьбой, плавают в бассейне, ну просто по-белорусски топчутся на месте.

По словам Лукашенко, государство сделало многое, если не все, чтобы в спорте высших достижений ожидать результатов, которыми будет гордиться страна.

— Работа в этом направлении полностью провалена. Тут и вина моего бывшего помощника, который спортом занимался (ныне первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков — TUT.BY), все меня убаюкивал: подождите, вот Олимпийские игры, вот сейчас дадим копоти, вот подождите немножко, чемпионат мира, вот мы сейчас покажем, не, не надо никого трогать, все хорошо устроились.

Президент пригрозил серьезными мерами, если продолжатся обещания без результатов.

— Как это в хоккее вы мне: «Вот молодежь уже не пошла, поперла». И что вы мне показали на последнем чемпионате мира? Вы хоть в высшей лиге останетесь? В Латвии 200 человек занимаются хоккеем, колошматят белорусов тысячников, аж перья летят. Хорошо хоть первый матч не проиграли (здесь имеется ввиду серия за сохранение прописки в элитном дивизионе юношеского (U18) чемпионата мира, который сейчас проходит в Словакии — TUT.BY). Сегодня у вас второй матч? Молодцы.

Лукашенко назвал спорт «самой высокой идеологией», потому что все следят за успехами наших спортсменов.

— Миллионы людей как нация объединены возле этого ящика и смотрят на этого спортсмена. Он выигрывает — и совсем другое настроение у людей. А вы… Вы бьете по самолюбию людей. Отвратительная работа в спорте высоких достижений. В ближайшее время реформируем полностью федерации, Национальный олимпийский комитет перестраивается.

Есть у президента вопросы и к вертикали власти.

— Понастроили этих площадок спортивных, хороших залов, все завидуют. Уже Минспорта я не доверяю. Собрал ребят, которые у меня в команде играют, тренеров, и попросил: ребята, проедьте по школам — Барановичи, Береза, Пинск, Орша — посмотрите, как они работают. Вот мне уже вчера доложили по некоторым. Слушайте, вы в тюрьму сядете. Хоккеистов готовит специалист по плаванию, по гребле. Я не против гребцов, но они должны грести. Здоровый мужик, поставь его на коньки и дай клюшку — это не его профиль. Что же вы творите? Деньги выделяются, а куда смотрят председатели райисполкомов, губернаторы. Это же позорище — иметь ледовую площадку и не иметь шорт-трек, не иметь фигурное катание, не иметь школу, где должны 500−600 детишек заниматься по возрастам. Готовьтесь, с вас будет спрос больше всего.

Ответственном экзаменом для спортивной отрасли Лукашенко назвал вторые Европейские игры, которые в 2019 году пройдут в Минске.