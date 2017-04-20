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Президент недоволен действиями Запада и претензиями к политике белорусского государства.

"И не говорите, что Лукашенко не изменился, он такой-сякой. Изменился. Я буду делать все (идти на уступки ЕС - ИФ), до какого-то уровня. Но если я почувствую и мои коллеги, прежде всего из тех, кто обеспечивает безопасность, что если завтра эта красная черта будет преодолена, мы примем жесточайшие меры", - заявил Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию.

Таким образом он прокомментировал критику ЕС на то, что на "День воли" была разогнана несанкционированная акция, пишет "Интерфакс-Запад" .

"Лучше вы нас осудите, чем нас осудит белорусский народ", - сказал президент.

Глава государства также отметил, что готов с Евросоюзом говорить о демократии. "Давайте открыто в ваших средствах массовой информации проведем дискуссию. Давайте, я один - вы все", - сказал он.

"Я докажу вашим народам, и они сделают вывод, прав Лукашенко или нет", - добавил президент.

"Ну что вы забаррикадировались там и поливаете нас грязюкой?" – продолжил он. "Что вы уперлись как бык и не можете поразмыслить, что вы неправильно действуете. Давайте мы вместе решим эти проблемы", - предложил глава государства.

"Где ваша демократия, где ваша так называемая толерантность? Вы же права человека качаете везде. А как вы к мигрантам относитесь, к детишкам, которые тонут в Средиземном море? Это же вы разворошили весь Ближний восток", – подчеркнул президент.

"Как вам не стыдно в этой ситуации валить на Беларусь? Вы же меня просили, откройте для украинцев двери – им деваться некуда. 160 тыс. (человек приняла Беларусь – ИФ). А вы, Польша, 5 тыс. пережевать не можете", - сказал А.Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси делается все для того, чтобы был мир. "Сейчас самая безопасная территория от Евросоюза до Китая, это эти тысяча километров Беларуси. Вы что, здесь хотите дестабилизировать обстановку?", - добавил он.

Александр Лукашенко отметил, что республика готова сделать все для стабильности в регионе, однако ее все равно "гнобят".

"Давайте жить дружно, но не надо нас в спину толкать. Этот Макей (министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей – ИФ) уже боится к вам (в ЕС – ИФ) ехать, высох. Как вилочник стал, как в народе говорят. Как не приедет (в страны ЕС – ИФ), то там (упрекают – ИФ) чрезмерной силой (при реагировании на несанкционированные акции – ИФ)", – сказал глава государства.

