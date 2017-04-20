

Автомобили с автоматической коробкой передач в последние годы все популярнее, в связи с чем ремонт АКПП также становится более востребованным среди автолюбителей. Данный агрегат упрощает процесс вождения транспортным средством и позволяет более быстро усвоить навыки управления машиной. Как и в любом устройстве, в автоматической коробке передач случаются определенные поломки, требующие квалифицированного вмешательства.

Как работает система?





Самостоятельно проводить ремонт АКПП не рекомендуется, но при этом знать, как система работает, стоит. Автоматическая коробка передач состоит из трех механизмов: гидротрансформатора, планетарного редуктора и системы гидравлического управления. Принцип ее работы заключается в переключении передач посредством взаимного влияния друг на друга планетарных механизмов и привода использованием электронных исполнительных механизмов.

Как ездить с АКПП?





Чтобы уменьшить необходимость проводить ремонт АКПП, необходимо правильно ездить, используя этот механизм. Нужно научиться следовать специальным режимам, которые переключаются селектором (рычагом управления): Parking, Neutral, Reverse, Drive, Over Drive. Все они отвечают за определенные действия автомобиля, из-за чего любое несоответствие может привести к ухудшению работы системы. Если подобное происходит постоянно, осуществлять ремонтные работы спустя некий период времени является неизбежностью.

Аварийный режим АКПП





Ремонт АКПП чаще всего необходим в случае перехода системы в аварийный режим работы. Это свидетельствует о серьезных неисправностях, среди которых следует выделить:

сбои работы электроники;

проблемы с маслом в АКПП;

механические проблемы.

Во всех вышеперечисленных случаях необходимо обратиться в СТО, чтобы специалисты провели диагностику и устранение неполадок, так как в дальнейшем мелкие недочеты в работе могут привести к ухудшению ситуации, что может вылиться в замену дорогостоящих запчастей.

Что такое контрактная АКПП?





Ремонт АКПП разрешается проводить, используя как новые запчасти, так и контрактные. Вторые представляют собой снятые с разобранных автомобилей агрегаты. Запчасти соответствующим образом проверяются, после чего уходят на перепродажу. Преимущество таких деталей в том, что они являются оригинальными агрегатами, имеют достаточно низкую стоимость в отличие от новых запчастей. Используя их, допускается провести работы гораздо дешевле.

Что такое блокиратор?





Угон автомобилей — это одна из повсеместных опасностей, которая может поджидать владельцев транспортных средств. Для того чтобы защитить свою машину от этого, многие водители используют блокиратор. Он представляет собой эффективный пример механического простого защитного средства, которые препятствует работе шестеренок коробки, из-за чего угонщик не может сдвинуться с места автомобиль, в который он смог проникнуть.

Разбираемся с соленоидом





Ремонт АКПП нередко заключается в замене соленоида данной системы. Он представляет собой электромеханический кран-регулятор, который в ответ на электрический импульс компьютера открывает и закрывает канал в гидроплите для управления потоком масла в механизме. Они предназначены для управления гидравлическим переключением режимов работы всех коробок-автомат, которые выпускаются.

Как пользоваться типроником?





Такой агрегат, как типтроник АКПП, представляет собой лишь имитацию ручного переключения передач на транспортном средстве. Если осуществить выбор обычного режима «D», переключение скоростей будет контролировать бортовой компьютер. Но в таком случае из-за типтроника автомобилист сможет в любой удобный для него момент самостоятельно осуществить переключение передачи.

Что такое кикдаун?





Достаточно часто ремонт АКПП происходит из-за постоянного срабатывания кикдауна. Он отвечает за понижение передачи, вызванное резким нажимом на педаль акселератора. То есть в случае, когда водитель достаточно резко нажимает на педаль акселератора, срабатывает данный механизм, который позволяет машине ускориться.

Причины того, почему АКПП не переключает передачи





Ремонт АКПП часто происходит по причине того, что механизм перестает переключать передачи. В большинстве случаев это происходит из-за возникновения протечки масла, из-за износа, перегрева либо коксование поршневых колец, из-за перегрева маслосъемных колец или из-за заливки некачественного масла.

Переключение рывками: распространенные причины





Достаточно часто водители транспортных средств задумываются о том, чтобы провести ремонт АКПП в случае, когда при переключении передач чувствуются рывки. Это может произойти по разным причинам. Чаще всего данная ситуация случается из-за плохого качества жидкости в системе, из-за износа соленоидов, из-за сбоя в настройках системы либо из-за попадания в коробку загрязнений. Данные факторы провоцируют необходимость диагностики и ремонта АКПП, так как проблема может иметь серьезные последствия.

Что делать, если буксует АКПП?





Во многих случаях ремонт АКПП обуславливает буксирование машины. Связанно оно может быть с проблемами в следующих деталях системы: гидравлическом блоке, насосе и блоке соленоидов, фрикционах и электронному блоке управления. Во всех этих случаях выход лишь один: обращение в СТО и ремонт АКПП. Важно это сделать максимально быстро, чтобы проблема полностью не повлияла на функциональность коробки. Если это случится, придется потратить дополнительные финансы на устранения возникнувших неполадок в системе.

Как часто необходима замена масла?





Ремонт АКПП может быть связан с несвоевременной заменой масла в системе. Поэтому имеет значение необходимость знать то, с какой периодичностью это следует делать. Производитель указывается, что залитого им масла хватает на полный срок эксплуатации машины. Но часто это не так из-за того, что транспортное средство может быть в использовании гораздо больший отрезок времени, чем предполагает компания. Чтобы не делать ремонт АКПП, масло нужно менять раз на 30-50 тысяч километров.

Можно ли буксировать автомобиль с АКПП?





Информация о возможности буксировки имеется в инструкции к транспортному средству. Общее правило гласит о том, что работать в таком режиме машине нежелательно, так как ее коробка в данных условиях слишком прогревается и изнашивается. Чаще всего разрешается это делать на короткие расстояния при небольшой скорости движения.

Как буксировать машину?





Чтобы не производить ремонт АКПП машины после ее буксирования, необходимо выполнять несколько правил. Это касается поставки рычага в положение Neutral. Кроме этого, требуется прочесть инструкцию к транспортному средству, в которой указано, как долго и при какой скорости разрешено таким образом передвигать машину. В зависимости от марки и модели, эти данные существенно могут отличаться. Ремонт АКПП надо проводить после буксировки из-за того, что автомобили не рассчитаны на такую эксплуатацию.

Особенности езды зимой





Для того чтобы исключить необходимость осуществлять ремонта зимой, нужно прогревать авто, переводя селектор в положение D и удерживая движение с помощью педали торможения около 10 секунд. После этого процедуру нужно повторить в положении заднего хода. Если есть специальная функция использования коробки зимой, ею необходимо пользоваться.

Нуждается ли авто с АКПП в прогреве?





При сильных морозах, чтобы не проводить ремонт АКПП и других узлов автомобиля, его нужно обязательно перед поездкой прогревать. Связано это с тем, что масло за время простоя машины спадает и может немного загустевать. Совершенно неважно, какая коробка передач транспортного средства — механическая или автоматическая.

Можно ли на ходу переключать АКПП?





Чтобы не проводить внеплановый ремонт АКПП, важно знать, можно ли на ходу ее переключать. Информация об этом написана в инструкции к автомобилю. Производители не запрещают переключать рычаг с положения N в положение D, если педаль акселератора не нажата, но осуществление этого действия в обратном порядке строго запрещено.

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