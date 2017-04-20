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Жеребьевка определила состав полуфинальных пар Лиги Европы

21.04.2017 14:24 — Разное | Tut.by  
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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка полуфинальной стадии Лиги Европы.

Голландский «Аякс», пробившийся в полуфинал еврокубков впервые за 20 лет, сразится с французским «Лионом», а испанская «Сельта» встретится с английским клубом «Манчестер Юнайтед».

Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные — через неделю. Хозяевами первых игр станут «Аякс» и «Сельта».

Финал пройдет 24 мая в Стокгольме, номинальным хозяином финального поединка будет победитель полуфинальной дуэли «Аякс» — «Лион».

 
 
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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка полуфинальной стадии Лиги Европы. Голландский "Аякс", пробившийся в полуфинал еврокубков впервые за 20 лет, сразится с...

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