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Жеребьевка определила состав полуфинальных пар Лиги Европы
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка полуфинальной стадии Лиги Европы.
Голландский «Аякс», пробившийся в полуфинал еврокубков впервые за 20 лет, сразится с французским «Лионом», а испанская «Сельта» встретится с английским клубом «Манчестер Юнайтед».
Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные — через неделю. Хозяевами первых игр станут «Аякс» и «Сельта».
Финал пройдет 24 мая в Стокгольме, номинальным хозяином финального поединка будет победитель полуфинальной дуэли «Аякс» — «Лион».
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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка полуфинальной стадии Лиги Европы. Голландский "Аякс", пробившийся в полуфинал еврокубков впервые за 20 лет, сразится с...
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