Занятость граждан, неконкурентоспособных на рынке труда, а их примерно 350 тысяч человек, остается очень серьезной проблемой, и этих людей нужно занять, сказал президент, выступая в парламенте.

При этом, по словам главы государства, необходимо, чтобы человек сам стремился трудоустроиться, а задача государства — помочь ему в эту. Руководителям на местах дано поручение до 1 мая предоставить возможность трудоустроиться всем, кто нуждается и хочет работать. И отчитываться в выполнении задачи руководители на местах будут лично, подчеркнул президент.

"Такая деятельность в стране уже ведется, в исполкомах созданы комиссии по трудоустройству, в которые может обратиться любой гражданин, и я уверен, ему предложат работу. Есть возможность участия и во временных сезонных работах, в том числе, в составе трудовых бригад. Но надо привыкать к тому, что люди сами должны идти за работой", — сказал Лукашенко.

В то же время, глава государства подчеркнул, что до сих пор не получил ответа на вопрос, что делать с теми 350-ми тысячами человек, которые работать не хотят.

"Это те, на которых клеймо нельзя поставить. Они должны работать, потому что они нам создают огромную проблему, прежде всего, правоохранительной системе. А вообще это 500 тысяч человек, это мы уже 150 по разным предлогам освободили от такого бремени работать", — сказал Лукашенко.

В отношении декрета №3 глава государства отметил: из всех событий, связанных с действием декрета, вертикали власти необходимо сделать выводы.

"Да, мы плохо его на местах реализовали, но кивать только на места — не тот путь, у нас вертикаль власти, поэтому и мы (президент и парламент) несем за это ответственность. Проблема есть, ее надо решать. Нужна новая концепция — заставить работать каждого, и эти 350 тысяч должны работать", — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что вопрос трудоустройства неразрывно связан с ростом зарплат, основой которого является повышение производительности труда. Но поскольку это задача комплексная, мгновенную отдачу можно получить, усовершенствовав организацию труда на предприятиях и в организациях.

"Имеется ввиду комплекс мер, начиная от сокращения излишней численности работающих. Но ни в коем случае при этом людей на улицу не выбрасывать. Вопрос должен согласовываться с органами власти. Человека надо перевести через улицу и направить на другую работу", — сказал Лукашенко.

Глава государства напомнил о том, что не только правительству, но и всем управленцам на местах поставлена задача обеспечить в текущем году средний заработок по стране не менее тысячи рублей.

"Некоторые называют эту цифру неподъемной. Хочу предостеречь от упаднических заявлений: кто не может поднимать, надо уходить на более легкую работу. Вы не для того занимаете высокие должности, чтобы отмахиваться от жизненно важных проблем. Очковтирательство в этом деле недопустимо. Но эта тысяча рублей должна быть заработана. Профессионализм управленца в том и заключается, чтобы создать для этого условия", — сказал Лукашенко.

Еще один вопрос, который сегодня в наибольшей степени волнует людей, это тарифы на услуги ЖКХ, отметил глава государства. Их повышение — вынужденная мера, напрямую связанная с задачей реального оздоровления экономики. Но повышение тарифов может быть оправдано только при условии повышения качества обслуживания и снижения затрат, а также при росте доходов населения.

"Даже представители МВФ, когда я начал приводить аргументы, со мной согласились, что мы не можем одномоментно за год-полтора сделать 100% оплаты жилищно-коммунальных услуг. Это будут огромные неплатежи, и это дестабилизирует обстановку в обществе. Поэтому мы это будем делать спокойно, каждый год 5 долларов, люди привыкли к этому, для того чтобы достичь 100%. Сделаем не за полтора года, а за 4-5, но сделаем. Система у нас отстроена, ее можно заставить работать", — резюмировал глава государства.

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