Президент Беларуси в ежегодном обращении к Национальному собранию и народу страны особое внимание уделил аспектам национальной безопасности, и военного сотрудничества Беларуси в рамках ОДКБ. В частности, он подчеркнул, что ежегодно совместно с Россией проводится более сорока совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. На осень запланированы масштабные учения "Запад-2017", вокруг которых на Западе, по мнению Александра Лукашенко, раздувается пропагандистская кампания.

"Посмотрите на честность наших европейских коллег. Какова была реакция на "Запад-2017", пока я не стал каждый день об этом говорить и успокаивать на Западе, что никто сюда не введет войска и не оставит. Нас уже начали пугать, и меня, что войска введут, меня свергнут, страну перевернут и включат в состав известного государства. А для чего это делается? А для того, чтобы разорвать наше военно-политическое единство, которое только в постсоветском пространстве и осталось с Российской Федерацией", — сказал Лукашенко.

Обратил внимание президент и на развитие диалога с военным блоком НАТО. Вместе с необходимостью совместного снижения рисков эскалации конфликтов в нынешней мировой обстановке, Александр Лукашенко заострил внимание на увеличении контингента войск альянса у границ нашей страны, и связанных с этим проблем во взаимопонимании с западными странами.

"От нас требуют: вы закройте, никаких учений не должно быть, это выпад! Какой это выпад? Мы же не размещаем у ваших границ войска Китайской Народной Республики, Турции, и даже той же России, с которой у нас единая группировка. А вы это делаете. Ну как же вам не стыдно нас в этом упрекать! Когда мы "Полонез" поставили на вооружение поднялся такой хай — чего вы переживаете? Ну нам же надо защищаться в крайнем случае, если не дай бог? Мы не хотим войны, вы же знаете точно, что мы не хотим. И вы наверное не хотите. Так зачем же вы у наших границ размещаете?" — заявил президент.

Фрагмент обращения президента к Национальному собранию и народу Беларуси слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.