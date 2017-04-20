Излишних проверок, парализующих бизнес, быть не должно, заявил 21 апреля президент Александр Лукашенко в послании народу и парламенту.

По его словам, нужно серьезно посмотреть на работу контролирующих органов, потому что «нормально работающие предприятия не надо постоянно проверять». В то же время, отметил он, неблагонадежные предприятия, должны находиться под пристальным контролем государства, даже «более пристальным, чем сейчас».

Александр Лукашенко подчеркнул, что «ходить на предприятия, где руководители работают добросовестно, не надо», но, если «есть факт нарушения закона - туда его».

Одной из важнейших задач глава государства назвал активизацию деловой инициативы, но при этом отметил, что не у всех есть «пресловутая предпринимательская жилка». По его мнению, все со студенческой скамьи «видят себя богатыми, толстосумами, бизнесменами», хотя из сотни могут стать бизнесменами единицы.

Поэтому, сказал Лукашенко, идя в бизнес, необходимо подумать, есть ли у тебя необходимые данные и желание работать в этом бизнесе. Вместе с тем, он заявил, что в нашем обществе и навыков особых нет, и богатых не очень любят.

Тем не менее, президент признал, что в стране действительно много административных барьеров, которые «тормозят развитие любой деловой инициативы, а иногда просто зарубают все на корню», когда на получение необходимых разрешений может уйти от полугода до более полутора лет. «И это мы боремся с бюрократизмом и волокитой?!» - отметил он.

