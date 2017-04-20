Китайские телеканал CCTV7 впервые показал новую модификацию оперативно-тактического комплекса DF-11 (DongFeng-11) c индексом AZT, сообщает The Huffington post. Комплекст был снят на учениях ракетных войск НОАК в провинции Хубэй.



Фото: CCTV7

DF-11AZT может поражать цели дальности более 600 км, масса боевой части составляет 500 кг. Этот комплекс способен развернуться для стрельбы всего за 5 минут.

Ракеты могут нести как обычную фугасную боевую часть, так и кассетные или объемно-детонирующие заряды. Существует специальная версия ракеты с тактическим ядерным зарядом мощностью от двух до двадцати килотонн.



Фото: CCTV7

В качеств базы для комплекса используется восьмиосная транспортно-пусковая установка, имеющая много общего с ТПУ российской ракеты SS-1C Scud-B.

По своему предназначению DongFeng-11 схож с российским ОТРК «Искандер». Ракета российского комплекса «Искандер-М» имеет 700 кг боевую часть и дальность от 500−2500 км, в зависимости от типа боеприпаса.