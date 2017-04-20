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Китайцы испытали аналог российского "Искандера"
Китайские телеканал CCTV7 впервые показал новую модификацию оперативно-тактического комплекса DF-11 (DongFeng-11) c индексом AZT,
DF-11AZT может поражать цели дальности более 600 км, масса боевой части составляет 500 кг. Этот комплекс способен развернуться для стрельбы всего за 5 минут.
Ракеты могут нести как обычную фугасную боевую часть, так и кассетные или объемно-детонирующие заряды. Существует специальная версия ракеты с тактическим ядерным зарядом мощностью от двух до двадцати килотонн.
В качеств базы для комплекса используется восьмиосная транспортно-пусковая установка, имеющая много общего с ТПУ российской ракеты SS-1C Scud-B.
По своему предназначению DongFeng-11 схож с российским ОТРК «Искандер». Ракета российского комплекса «Искандер-М» имеет 700 кг боевую часть и дальность от 500−2500 км, в зависимости от типа боеприпаса.
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Этот комплекс может поражать цели дальности более 600 км, масса боевой части составляет 500 кг.
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