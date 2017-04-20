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Минфин выплатил четыре миллиона долларов по облигациям
21.04.2017 15:40 — Разное | Ежедневник
belmarket.by
Министерство финансов Беларуси 19 апреля выплатило в общей сложности 4 миллиона долларов процентного дохода по государственным валютным облигациям.
3,1 млн долларов были выплачены по бумагам 204,250 и 210 выпуска. Общий объем заимствования по ним составляет 200 млн долларов. Ставка по облигациям 5,5 и 6,9% годовых, пишет
900 тыс. долларов Минфин выплатил по облигациям 215 выпуска. Объем размещения ценных бумаг составил 50 млн долларов. Ставка — 6,9% годовых.
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Министерство финансов Беларуси 19 апреля выплатило в общей сложности 4 миллиона долларов процентного дохода по государственным валютным облигациям.
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