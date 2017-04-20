Российский хип-хоп-исполнитель Ассаи отменил концерт в клубе RE: public. Коллектив Assai Music Band планировал подготовить новую программу, но «не успел».

«Я не успел подготовить новый материал, концерт отменен по моей инициативе» — прокомментировал ситуацию Алексей Косов.





«Концерт Ассаи отменен по независящим от организаторов причинам» — сообщили в агентстве. Организаторы предлагают обменять купленные билеты на другие концерты: 13.05 — Кукрыниксы — Брюгге; 18.05 — 5'NIZZA — Prime Hall; 23.05 — Сурганова и оркестр — ДК Профсоюзов; 25.05 — Антоха MC — Брюгге; 25.05 — Flëur — Re: public; 01.06 — Звери — Prime Hall; 09.08 — Княzz — Король и Шут — Re: public.

Билеты купленные на ноябрьский концерт можно вернуть 21 апреля с 17.00 до 20.00 в клубе «Репаблик». При себе иметь паспорт.

Билеты, купленные на концерт 20 апреля возвращаются следующим образом:

Билеты купленные на бланках «Концерт онлайн» можно вернуть 21 апреля с 17.00 до 20.00 в клубе «Репаблик». При себе иметь паспорт.

Билеты купленные через билетного оператора Bycard.by:

Период возврата с 20 апреля по 27 апреля 2017 г.

Для возврата билетов, приобретенных на сайте bycard.by, обратитесь по телефону +375 33 365 00 00, специалисты расскажут про порядок возврата.

Билеты купленные через билетного оператора ticketpro.by:

Период возврата с 20 апреля по 27 апреля 2017 г.

Возврат билетов, приобретенных в кассах Тикетпро и на сайте ticketpro.by, будет осуществляться в будние дни (кроме выходных и государственных праздников) с 10−00 до 17−00 по адресу пр-т Машерова 25, офис 501 телефон для справок 6 935 935 (Мтс, Velcom)

Билеты купленные через Kvitki.by:

Период возврата с 20 апреля по 30 апреля 2017 г.

— в ЦУМе, правое крыло, в кассе KVITKI BY. Время работы кассы: Пн-сб: 12:00 — 19:00,вс: 12:00 — 17:00. При себе иметь: билет, чек;

— переход около ГУМа ИООО «Квитки Бел», переход Пн-Вс: 12:00 — 19:00. При себе иметь: билет, чек;

— денежные средства за билеты, оплаченные пластиковой картой через интернет-сайт http://kvitki.by, будут возвращены на карту в течение недели;

— возврат билетов, приобретенных через ЕРИП, осуществляется в кассе KVITKI BY пр. Независимости, 54, ЦУМ, 3 этаж, правое крыло. При себе иметь: билет, паспорт;

— в городах: Лида, Витебск, Могилев в местах приобретения билетов.