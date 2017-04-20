|
"Я не успел подготовить новый материал": концерт Ассаи в Минске отменен по инициативе исполнителя
Российский хип-хоп-исполнитель Ассаи отменил концерт в клубе RE: public. Коллектив Assai Music Band планировал подготовить новую программу, но «не успел».
«Я не успел подготовить новый материал, концерт отменен по моей инициативе» — прокомментировал ситуацию Алексей Косов.
«Концерт Ассаи отменен по независящим от организаторов причинам» — сообщили в агентстве. Организаторы предлагают обменять купленные билеты на другие концерты: 13.05 — Кукрыниксы — Брюгге; 18.05 — 5'NIZZA — Prime Hall; 23.05 — Сурганова и оркестр — ДК Профсоюзов; 25.05 — Антоха MC — Брюгге; 25.05 — Flëur — Re: public; 01.06 — Звери — Prime Hall; 09.08 — Княzz — Король и Шут — Re: public.
Билеты купленные на ноябрьский концерт можно вернуть 21 апреля с 17.00 до 20.00 в клубе «Репаблик». При себе иметь паспорт.
Билеты, купленные на концерт 20 апреля возвращаются следующим образом:
Билеты купленные на бланках «Концерт онлайн» можно вернуть 21 апреля с 17.00 до 20.00 в клубе «Репаблик». При себе иметь паспорт.
Билеты купленные через билетного оператора Bycard.by:
Билеты купленные через билетного оператора ticketpro.by:
Билеты купленные через Kvitki.by:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский хип-хоп-исполнитель Ассаи отменил концерт в клубе RE: public. Коллектив Assai Music Band планировал подготовить новую программу, но "не успел".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии