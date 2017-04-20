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Видеофакт: сын басиста Metallica сыграл соло на концерте Korn
21.04.2017 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Тай Трухильо — 12-летний сын басиста Metallica Роберта Трухильо — присоединился к группе Korn во время концертов в Латинской Америке. Один из зрителей выступления группы в Боготе, столице Колумбии, заснял мощное соло ребенка. Концерт Korn проходил 17 апреля.
"Я никогда не заставлял его заниматься музыкой, но, если он хочет обнять инструмент, отлично, я постараюсь помочь ему в этом", — рассказал в интервью изданию GloboPlay Роберт Трухильо.
Юный музыкант отыграет шесть концертов вместе с Korn в туре по Южной Америке.
Тай Трухильо — участник молодежной рок-группы The Helmets, которая исполняет в основном каверы известных групп.
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Сын басиста американской метал-группы Metallica Роберта Трухильо выступил на концерте в Боготе вместе с группой Korn. Смотрите на видео соло юного музыканта.
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