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Видеофакт: сын басиста Metallica сыграл соло на концерте Korn

21.04.2017 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Тай Трухильо — 12-летний сын басиста Metallica Роберта Трухильо — присоединился к группе Korn во время концертов в Латинской Америке. Один из зрителей выступления группы в Боготе, столице Колумбии, заснял мощное соло ребенка. Концерт Korn проходил 17 апреля.

"Я никогда не заставлял его заниматься музыкой, но, если он хочет обнять инструмент, отлично, я постараюсь помочь ему в этом", — рассказал в интервью изданию GloboPlay Роберт Трухильо.

Юный музыкант отыграет шесть концертов вместе с Korn в туре по Южной Америке.

Тай Трухильо — участник молодежной рок-группы The Helmets, которая исполняет в основном каверы известных групп.

 
 
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Сын басиста американской метал-группы Metallica Роберта Трухильо выступил на концерте в Боготе вместе с группой Korn. Смотрите на видео соло юного музыканта.

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