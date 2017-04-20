Тай Трухильо — 12-летний сын басиста Metallica Роберта Трухильо — присоединился к группе Korn во время концертов в Латинской Америке. Один из зрителей выступления группы в Боготе, столице Колумбии, заснял мощное соло ребенка. Концерт Korn проходил 17 апреля.

"Я никогда не заставлял его заниматься музыкой, но, если он хочет обнять инструмент, отлично, я постараюсь помочь ему в этом", — рассказал в интервью изданию GloboPlay Роберт Трухильо.

Юный музыкант отыграет шесть концертов вместе с Korn в туре по Южной Америке.

Тай Трухильо — участник молодежной рок-группы The Helmets, которая исполняет в основном каверы известных групп.