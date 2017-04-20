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Лукашенко: если все условия созданы, почему объемы инвестиций сокращаются?

21.04.2017 16:17 — Разное | БДГ  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля в ходе послания белорусскому народу и парламенту заявил о необходимости обеспечить зеленую улицу для инвесторов.

По его словам, во-первых, нужно изменить отношение к инвесторам. «Не владелец капитала должен ходить по кабинетам, чтобы вложить в Беларусь свои деньги, а мы обязаны обеспечить ему зеленую улицу в стране», - сказал он, подчеркнув необходимость решать оперативно все вопросы.

Глава государства заявил, что в Беларуси созданы благоприятные условия для инвестирования: достигнута макроэкономическая стабилизация, нет политических потрясений, действует соответствующее законодательство, нет различий между белорусскими и зарубежными инвесторами.

«Возникает вопрос: если все условия созданы, то почему объемы инвестиций сокращаются? Где мы недорабатываем?» – задался вопросом он.

Также он отметил, что все регионы страны установили с провинциями Китая побратимские связи и договорились о реализации ряда проектов, но конкретных дел не видно. «За это тоже спросим», - сказал Лукашенко.

Напомним, что президент признал, что в стране действительно много административных барьеров, которые «тормозят развитие любой деловой инициативы, а иногда просто зарубают все на корню», когда на получение необходимых разрешений может уйти от полугода до более полутора лет. «И это мы боремся с бюрократизмом и волокитой?!» - отметил он.

Кроме того, в Беларуси в последнее время участились посадки крупных бизнесменов.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля в ходе послания белорусскому народу и парламенту заявил о необходимости обеспечить зеленую улицу для инвесторов.

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