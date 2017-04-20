Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля в ходе послания белорусскому народу и парламенту заявил о необходимости обеспечить зеленую улицу для инвесторов.

По его словам, во-первых, нужно изменить отношение к инвесторам. «Не владелец капитала должен ходить по кабинетам, чтобы вложить в Беларусь свои деньги, а мы обязаны обеспечить ему зеленую улицу в стране», - сказал он, подчеркнув необходимость решать оперативно все вопросы.

Глава государства заявил, что в Беларуси созданы благоприятные условия для инвестирования: достигнута макроэкономическая стабилизация, нет политических потрясений, действует соответствующее законодательство, нет различий между белорусскими и зарубежными инвесторами.

«Возникает вопрос: если все условия созданы, то почему объемы инвестиций сокращаются? Где мы недорабатываем?» – задался вопросом он.

Также он отметил, что все регионы страны установили с провинциями Китая побратимские связи и договорились о реализации ряда проектов, но конкретных дел не видно. «За это тоже спросим», - сказал Лукашенко.

Напомним, что президент признал , что в стране действительно много административных барьеров, которые «тормозят развитие любой деловой инициативы, а иногда просто зарубают все на корню», когда на получение необходимых разрешений может уйти от полугода до более полутора лет. «И это мы боремся с бюрократизмом и волокитой?!» - отметил он.