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Лукашенко: если все условия созданы, почему объемы инвестиций сокращаются?
Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля в ходе послания белорусскому народу и парламенту заявил о необходимости обеспечить зеленую улицу для инвесторов.
По его словам, во-первых, нужно изменить отношение к инвесторам. «Не владелец капитала должен ходить по кабинетам, чтобы вложить в Беларусь свои деньги, а мы обязаны обеспечить ему зеленую улицу в стране», - сказал он, подчеркнув необходимость решать оперативно все вопросы.
Глава государства заявил, что в Беларуси созданы благоприятные условия для инвестирования: достигнута макроэкономическая стабилизация, нет политических потрясений, действует соответствующее законодательство, нет различий между белорусскими и зарубежными инвесторами.
«Возникает вопрос: если все условия созданы, то почему объемы инвестиций сокращаются? Где мы недорабатываем?» – задался вопросом он.
Также он отметил, что все регионы страны установили с провинциями Китая побратимские связи и договорились о реализации ряда проектов, но конкретных дел не видно. «За это тоже спросим», - сказал Лукашенко.
Напомним, что
Кроме того, в Беларуси в последнее время
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля в ходе послания белорусскому народу и парламенту заявил о необходимости обеспечить зеленую улицу для инвесторов.
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