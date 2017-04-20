В ближайшее время власти будут искать замену нормам декрета президента № 3, а сам документ будет оставаться в замороженном состоянии и реально работать не будет. Такое мнение высказали БелаПАН эксперты, комментируя пятничные заявления Александра Лукашенко, касающиеся борьбы с тунеядцами.



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— Взять и отменить декрет власти не захотят, потому что это равноценно признанию собственной ошибки. С другой стороны, руководство страны будет искать решение, чтобы сгладить негативные последствия введения декрета, однако как это сделать, власти пока не знают, — отметил экономист Антон Болточко.

В связи с этим эксперт предположил, что декрет № 3 пока реально работать не будет. «Документ будет находиться в замороженном состоянии до тех пор, пока ему не найдут замену», — считает Антон Болточко.

Заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц сомневается в том, что борьбу с так называемыми тунеядцами вообще нужно вести.

— По Конституции человек может работать, а может не работать. Если человек не является социально опасным для общества, зачем его вообще трогать? А если человек заработал денег, а потом решил не работать? Вначале нужно четко определиться с понятием, кого мы относим к тунеядцам, а потом думать, стоит ли этим вопросом вообще заниматься, — полагает Георгий Гриц.

Он считает, что расходы на борьбу с т.н. тунеядством могут оказаться несоизмеримо выше, чем гипотетический эффект. «Может получиться так, что затраты будут выше, чем поступления в бюджет», — считает эксперт.

По его мнению, понятие «тунеядец» точно не отражает ту часть общества, в отношении которой государству необходимо принимать меры.

«Нужно определиться, „тунеядцы“ — это представители теневой экономики или люди, которые не работают, потому что у них достаточно средств, или это лица, которые просто не хотят вообще что-то делать. Универсального инструмента, как всех этих людей мотивировать работать, мировая практика не изобрела», — подчеркнул Георгий Гриц.

Напомним, Александр Лукашенко сегодня во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать прежде всего 350 тысяч человек, которые неконкурентны на рынке труда и «не хотят работать».

Александр Лукашенко признал, что споры по поводу декрета № 3 не угасают до сих пор. Но в стране 350 тысяч человек, неконкурентных на рынке труда.

— 350 тысяч человек — что будем с ними делать? Если вы предложите альтернативу, как заставить их работать, я отступлю, — обратился он к депутатам. — Но 350 тысяч — это те, на которых клеймо нельзя поставить, простите за это слово. Они должны работать, потому что они создают огромную проблему прежде всего в правоохранительной системе. А вообще это 500 тысяч человек — это мы уже 150 тысяч по разным предлогам освободили от этого бремени работать. Поэтому проблема остается.