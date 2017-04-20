﻿ Президент хочет приравнять госслужбу к военной. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент хочет приравнять госслужбу к военной

21.04.2017 16:07 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Президент хочет приравнять госслужбу к военной

фото: sputnik.by

В Беларуси будет продолжена оптимизация госаппарата с целью повышения зарплат чиновникам. Однако все должны быть готовы к переезду из Минска в регионы.

Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко в ходе послания парламенту и белорусскому народу. Он подчеркнул, что в стране надо пересмотреть отношение к статусу госслужащего. Причем нужно одновременно повышать как престиж службы, так и ответственность госслужащих, пишет tut.by.

«К сожалению, до сих пор не удалось поднять престиж госслужбы. Необходимо сделать все, чтобы госслужба стала одной из самых привлекательных, и вот под это затеяна мною оптимизация. Надо четко определить, кто будет госслужащим. А кто будет работать по найму в тех структурах. Государственная служба должна быть равна военной службе, если кто-то хочет работать государственным служащим и получать соответствующую зарплату», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что настоял на том, чтобы «во избежание всяких разговоров оптимизация началась с политического штаба президента». С 1 мая аппарат Администрации президента будет сокращен на 30%. «Никого не будут толкать даже по срокам. Примерно обозначим. Надо на три человека сократить [штат] в райисполкоме — сокращайте и получайте новую заработную плату. А просто так повысить зарплату, пока мы не дали 500 [долларов] людям, будет большой ошибкой с моей стороны», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко пояснил, что «оптимизация — это не механическое сокращение численности, а рациональный пересмотр функций, исключение делегирования и дублирования полномочий». «Не все плохие госслужащие. Это единицы — те, кто работает плохо или не хочет работать», — сказал президент. В данной связи он отметил, что разобраться надо по каждому человеку, особенно в регионах, где сокращения должны быть минимальны. «Проводя оптимизацию, не обижать людей, которые являются основой вертикали власти. Каждому — не угодишь, но это то, что держит нашу страну», — сказал Лукашенко.

А людей, которые уходят с госслужбы, Лукашенко поручил направлять «в коллективы». «У нас из Администрации президента или правительства людей уже в Оршу не направишь. Все хорошо уселись в минских офисах. Это не дело, мои друзья. Поэтому, говоря о госслужбе, надо помнить и это. Стал госслужащим, повесил погоны госслужащего — надо быть готовым к этому переезду», — заключил президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что руководителям «надо активнее включаться в отбор и продвижение талантливых молодых людей». Однако никто не собирается выдавливать с госслужбы пенсионеров. «Но 70−80-летние не забывайте, что мы уже на излете. Если мы грохнемся, а за нами не будет молодежи, то система после нас разрушится», — резюмировал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси будет продолжена оптимизация госаппарата с целью повышения зарплат чиновникам. Однако все должны быть готовы к переезду из Минска в регионы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: сын басиста Metallica сыграл соло на концерте Korn
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика