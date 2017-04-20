

фото: sputnik.by

В Беларуси будет продолжена оптимизация госаппарата с целью повышения зарплат чиновникам. Однако все должны быть готовы к переезду из Минска в регионы.

Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко в ходе послания парламенту и белорусскому народу. Он подчеркнул, что в стране надо пересмотреть отношение к статусу госслужащего. Причем нужно одновременно повышать как престиж службы, так и ответственность госслужащих, пишет tut.by .

«К сожалению, до сих пор не удалось поднять престиж госслужбы. Необходимо сделать все, чтобы госслужба стала одной из самых привлекательных, и вот под это затеяна мною оптимизация. Надо четко определить, кто будет госслужащим. А кто будет работать по найму в тех структурах. Государственная служба должна быть равна военной службе, если кто-то хочет работать государственным служащим и получать соответствующую зарплату», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что настоял на том, чтобы «во избежание всяких разговоров оптимизация началась с политического штаба президента». С 1 мая аппарат Администрации президента будет сокращен на 30%. «Никого не будут толкать даже по срокам. Примерно обозначим. Надо на три человека сократить [штат] в райисполкоме — сокращайте и получайте новую заработную плату. А просто так повысить зарплату, пока мы не дали 500 [долларов] людям, будет большой ошибкой с моей стороны», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко пояснил, что «оптимизация — это не механическое сокращение численности, а рациональный пересмотр функций, исключение делегирования и дублирования полномочий». «Не все плохие госслужащие. Это единицы — те, кто работает плохо или не хочет работать», — сказал президент. В данной связи он отметил, что разобраться надо по каждому человеку, особенно в регионах, где сокращения должны быть минимальны. «Проводя оптимизацию, не обижать людей, которые являются основой вертикали власти. Каждому — не угодишь, но это то, что держит нашу страну», — сказал Лукашенко.

А людей, которые уходят с госслужбы, Лукашенко поручил направлять «в коллективы». «У нас из Администрации президента или правительства людей уже в Оршу не направишь. Все хорошо уселись в минских офисах. Это не дело, мои друзья. Поэтому, говоря о госслужбе, надо помнить и это. Стал госслужащим, повесил погоны госслужащего — надо быть готовым к этому переезду», — заключил президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что руководителям «надо активнее включаться в отбор и продвижение талантливых молодых людей». Однако никто не собирается выдавливать с госслужбы пенсионеров. «Но 70−80-летние не забывайте, что мы уже на излете. Если мы грохнемся, а за нами не будет молодежи, то система после нас разрушится», — резюмировал Лукашенко.