В период массового посещения кладбищ во избежание заторовых ситуаций организация движения на прилегающих к кладбищам участках дорог будет изменена. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.

Северное кладбище





С 22 по 25 апреля на участке дороги Н9031 Колодищи — Заславль, прилегающем к Северному кладбищу, со стороны кольцевого пересечения с дорогой Р58 Минск — Калачи — Мядель в направлении перекрестка с подъездом к деревне Заболотье будет организовано одностороннее движение с выделением полосы встречного направления для общественного транспорта.

Транспортные средства, двигающиеся со стороны МКАД в деревню Цну для въезда на кладбище, будут направлены в объезд — по дорогам Дубовляны — Боровляны — Королев Стан и Минск — Калачи — Мядель.

Таким образом, подъезд к Северному кладбищу будет осуществляться в одностороннем режиме со стороны дороги Р58 Минск — Калачи — Мядель.

Транспортные средства посетителей кладбища в связи с отсутствием стоянок достаточной вместимости будут размещены на правой обочине дороги Колодищи — Заславль в определенных местах, а также на существующих гостевых стоянках и территории кладбища.

Чижовское кладбище

25 апреля на МКАД в районе Чижовского кладбища откроют разделительное ограждение, организовав дополнительный наземный пешеходный переход. В связи с этим максимально разрешенную скорость в этом районе снизят до 50 км/ч.

Движение на подъезной дороге от МКАД к кладбищу станет односторонним. Выезд транспортных средств будет осуществляться вдоль кладбища, а далее через поселок Новый двор.

Дополнительные места для стоянки транспортных средств выделят на участке поля перед въездом на территорию кладбища. Остановка и стоянка автомобилей здесь будет разрешена с субботы до вторника.

Михановичское кладбище





Подъезд к кладбищу индивидуального транспорта, двигающегося со стороны Минска, будет осуществляться по дороге Новый Двор — Михановичи — Пятевщина через поселок Михановичи, выезд с кладбища — по дороге Асеевка — Михановичи и Смолевичи — Самохваловичи — Негорелое.

Автомобили в связи с отсутствием достаточного количества стояночных мест будут размещаться на обочинах прилегающих к кладбищу проездов, а также на территории кладбища с въездом в основные ворота и выездом через запасные ворота в кольцевом режиме.

В период заполнения разворотной площадки автобусами въезд и выезд личного транспорта будет осуществляться через запасные ворота.

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, 25 апреля с 7.30 до 20.00 будет ограничена стоянка транспортных средств на следующих участках города Минска:

— по улице Кульман на участке от улицы Богдановича до улицы Кропоткина;

— по улице Орловской на участке от улицы Карастояновой до площади Бангалор;

— по улице Богдановича на участке от площади Бангалор до улицы Кульман;

— по улице Уборевича на участке от проезда Голодеда до улицы Ташкентской;

— по местному проезду вдоль проспекта Независимости от улицы Руссиянова до улицы Стариновской.