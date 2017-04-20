На Радуницу и предшествующие ей выходные добраться до минских кладбищ можно будет как регулярными, так и дополнительными маршрутами общественного транспорта. Причем на существующих маршрутах будет увеличено количество подвижного состава.

Дополнительные маршруты будут работать 22–25 апреля с 08:00 (25 апреля – с 07:00) до 19:00. Отправляться автобусы будут по мере наполнения.

Также, чтобы помочь минчанам добраться до автобусов на кладбища, будет увеличено количество подвижного состава на некоторых внутригородских маршрутах.

В окрестностях кладбищ будут организованы дополнительные места для парковки. Подъезды на личном автотранспорте к Северному, Михановичскому и Чижовскому кладбищам сделают односторонними.

Маршруты основного и дополнительного транспорта до минских кладбищ, карты организации движения и дополнительных парковок смотрите в инфографике Sputnik.