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Радуница-2017: дополнительный транспорт, парковки, ограничение движения
21.04.2017 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь
На Радуницу и предшествующие ей выходные добраться до минских кладбищ можно будет как регулярными, так и дополнительными маршрутами общественного транспорта. Причем на существующих маршрутах будет увеличено количество подвижного состава.
Дополнительные маршруты будут работать 22–25 апреля с 08:00 (25 апреля – с 07:00) до 19:00. Отправляться автобусы будут по мере наполнения.
Также, чтобы помочь минчанам добраться до автобусов на кладбища, будет увеличено количество подвижного состава на некоторых внутригородских маршрутах.
В окрестностях кладбищ будут организованы дополнительные места для парковки. Подъезды на личном автотранспорте к Северному, Михановичскому и Чижовскому кладбищам сделают односторонними.
Маршруты основного и дополнительного транспорта до минских кладбищ, карты организации движения и дополнительных парковок смотрите в инфографике Sputnik.
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Дополнительный общественный транспорт, ограничение движения и парковки на крупнейших минских кладбищах 22–25 апреля 2017 года – в инфографике Sputnik.
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