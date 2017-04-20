Сегодняшний темп жизни заставляет и среднюю школу реагировать на происходящие вокруг изменения, отметил Александр Лукашенко, выступая в парламенте.

"Мои неоднократные указания упростить учебные программы, приблизить их к жизни, улучшить качество учебников и пособий, не перегружать школьников излишними заданиями в полной мере не решены до сих пор", — сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что функция современной школы, особенно учитывая доступ детей к многообразию информации в интернете, заключается в том, чтобы научить учеников думать и грамотно пользоваться знаниями.

"Нынешняя программа по написанию учебных планов и изданию учебников растянута на очень длительный промежуток времени. Надо ее в два раза сократить. Сделайте это за лето, к новому сезону. Главное дать учителю эту программу, и он уже должен найти эти знания, учебники, хрестоматии сам", — поставил задачу Лукашенко.

Глава государства убежден, что новые книги и учебники возможно написать и издать быстро и оперативно, выделив на эти цели небольшие средства. При этом президент высказал претензии не только к учебникам по гуманитарным дисциплинам, но и к учебным пособиям по точным наукам.

"Я думал, что мы не то сотворили в гуманитарной сфере, но мы наломали дров и в математике и в физике столько, что страшно смотреть на учебник. Кого вы там готовите? Усложняя процесс обучения, мы отталкиваем детей получать знания. Если в физике, математике, точных науках произошло отторжение из-за сложности, ты потом это не наверстаешь. Поэтому на физмат сегодня невозможно найти ребят", — сказал Лукашенко.

Глава государства критически отозвался и о школьном режиме дня, поручив пересмотреть количество уроков и нагрузку.

"В школе семь уроков. Ребенок просыпается в полседьмого, с девяти часов надо начинать учебу в школе, несмотря на то, что родителям на работу. Час утром ребенку поспать — это что стоит? И меня все убеждают, что это нормально. Безобразие в школе в элементарных вещах", — констатировал Лукашенко.

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