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В сравнении с февралем жители Польши стали значительно богаче.

Согласно Главному статистическому управлению Польши, средняя зарплата в стране в марте составил 4578 злотых - это 1173 доллара в эквиваленте.

По сравнению с февралем, средняя зарплата жителей Польши существенно выросла - тогда они зарабатывали почти тысячу евро в эквиваленте.

