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Министр экономики назвал 2017 год «переломным»
Глава Министерства экономики Беларуси Владимир Зиновский полагает, что нынешний год должен стать переломным в экономике страны.
«Безусловно, этот год должен быть переломным в экономике. Надо стабилизировать хорошую ситуацию сбалансированного роста. Ведь что это такое? Мы уже давно отказались от печатного станка, и денежную массу используем ту, которая есть. Ставки рефинансирования
При этом Зиновский отметил, что
«Поэтому в 9% мы впишемся, а лучше - еще меньше, тогда быстрее будет снижаться ставка рефинансирования и эффективная ставка для предприятий», - отметил министр, добавив, что «более дешевые кредитные ресурсы для экономики позволят нам при напряженной работе министерств, концернов, облисполкомов достичь того уровня зарплаты, о котором мы говорим. Необходимо больше производить продукции, продавать ее, чтобы не лежала на складах, тогда будут деньги, тогда будет заработная плата».
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Глава Министерства экономики Беларуси Владимир Зиновский полагает, что нынешний год должен стать переломным в экономике страны.
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