Глава Министерства экономики Беларуси Владимир Зиновский полагает, что нынешний год должен стать переломным в экономике страны.

«Безусловно, этот год должен быть переломным в экономике. Надо стабилизировать хорошую ситуацию сбалансированного роста. Ведь что это такое? Мы уже давно отказались от печатного станка, и денежную массу используем ту, которая есть. Ставки рефинансирования уже несколько раз снижались в этом году благодаря тому, что достаточно низкая инфляция», - заметил министр.

При этом Зиновский отметил, что уровень инфляции ожидался более 4%, но за первый квартал составил 1,7%, что вселят в чиновников определенный оптимизм.

«Поэтому в 9% мы впишемся, а лучше - еще меньше, тогда быстрее будет снижаться ставка рефинансирования и эффективная ставка для предприятий», - отметил министр, добавив, что «более дешевые кредитные ресурсы для экономики позволят нам при напряженной работе министерств, концернов, облисполкомов достичь того уровня зарплаты, о котором мы говорим. Необходимо больше производить продукции, продавать ее, чтобы не лежала на складах, тогда будут деньги, тогда будет заработная плата».