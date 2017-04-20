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Лукашенко боится из-за либерализации экономики потерять контроль над государством

21.04.2017 16:46 — Разное | БДГ  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля, отвечая на вопросы парламентариев шестого созыва по итогам послания белорусскому народу и парламенту, в ходе послания заявил либерализировать экономику нужно настолько, чтобы не потерять управляемость.

«Я хочу либерализировать настолько, чтобы не потерять управляемость», - сказал он, передает БелТА.

Глава государства также признался, что к подобным вопросам относится очень серьезно и привык решать их аккуратно. Поэтому будут делаться шаги по либерализации, в то же время важно не потерять управляемость в государстве, заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем в ходе выступления он назвал приоритетной задачей создание в Беларуси прочной и конкурентоспособной экономики завтрашнего дня. «Именно она является основой нашего суверенитета. В связи с этим предстоит колоссальная работа», - сказал президент.

По его словам, чтобы никто и никогда не смог подточить свободу и независимость Беларуси, каждый гражданин страны должен «вносить посильную лепту в общее дело». «Главное сейчас - консолидация всей нации ради общей цели - построения сильного и безопасного государства», - сказал он.

Напомним, что президент признал, что в стране много административных барьеров, которые «тормозят развитие любой деловой инициативы, а иногда просто зарубают все на корню», когда на получение необходимых разрешений может уйти от полугода до более полутора лет. «И это мы боремся с бюрократизмом и волокитой?!» - отметил он. При этом он заявил о необходимости обеспечить зеленую улицу для инвесторов.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля, отвечая на вопросы парламентариев шестого созыва по итогам послания белорусскому народу и парламенту, в ходе...

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