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Елизавета II отмечает 91-й день рождения
21.04.2017 17:16 — Разное | Ежедневник
фото: Reuters
Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II сегодня, 21 апреля, отмечает свой 91-й день рождения.
На данный момент Елизавета II является старейшим и самым долго правящим монархом в мире, отмечает Reuters.
Королева родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне.
При этом традиционно официальные празднования дня рождения британского монарха проходят в июне. Именно 17 июня пройдет военный парад Вооруженных сил Великобритании и Содружества. Сегодня же лишь состоятся артиллерийские залпы по случаю дня рождения королевы в лондонском Тауэре и Хайд Парке
Елизавета II не только правит дольше остальных действующих монархов, но и дольше всех в британской истории.
Когда она родилась в 1926 году, президентом США был Кэлвин Кулидж, а Иосиф Сталин только пришел ко власти в СССР. В 1953 году Елизавета ІІ была коронована, и с тех пор является формальной главой государства. Несмотря на свой возраст, королева продолжает выполнять официальные обязанности, хотя и сократила их количество за последние годы.
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Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II сегодня, 21 апреля, отмечает свой 91-й день рождения.
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