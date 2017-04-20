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минчанин оплатил дорогой iPad тремя пакетами монет

21.04.2017 17:31 — Разное | Tut.by  
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На картинке ниже — новейший планшет Apple iPad и его эквивалент в белорусских рублях. О недавно произошедшем случае покупки дорогого гаджета с помощью монет нам рассказали в магазине i-Store.


Здесь и ниже фотографии предоставлены магазином i-Store

Историю нам рассказал продавец магазина Евгений. Приводим ее полностью:

— Чуть меньше месяца назад у меня покупала телефон молодая пара с дочкой лет десяти. Мужчина перед уходом обмолвился, что они в ближайшем будущем хотят купить у нас iPad. Глава семьи также рассказал, что у них дома большая копилка с огромным количеством монет, которые они и хотят потратить на гаджет.

Вечером 19 апреля семья опять пришла в магазин и выбрала новый iPad (2017) 128 ГБ с поддержкой 4G (его официальная стоимость — 1439 рублей, прим.ред.).

— Со словами: «Я вам обещал» мужчина положил на кеш деск три пакета с монетами номиналом в 50 копеек, 1 рубль и 2 рубля. Общая сумма составила 1447 рублей, а пересчитывали мы их втроем в течение 20 минут, — рассказал молодой человек.



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Семья собрала 1447 рублей монетами номиналом 50 копеек, 1 и 2 рубля.

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