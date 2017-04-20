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Лукашенко нашел причину проблем белорусского экспорта
Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля в ходе послания белорусскому народу и парламенту рассказал, почему у белорусской продукции проблемы с выходом на иностранные рынки.
«В мировой экономике все больше укрепляется принцип национального протекционизма - каждый сам за себя! Этакий экономический национализм. Это усложняет продвижение нашей продукции», - сказал он, забыв, что политика Минска по импортозамещению и политика «Купляйце беларускае» и есть тем самым протекционизмом.
В качестве примеров антибелорусского протекционизма он назвал то, что Европа «не дает хода ряду белорусских изделий», а рынки стран дальней дуги давно поделены, и «влезть туда труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко».
По его словам, из-за того, что Беларусь в СССР была «сборочным цехом», независимой она была обречена «большую часть производимой здесь продукции вывозить за рубеж», следствием чего стала зависимость от внешних рынков.
«Достаточно одному из важных партнеров на чем-то споткнуться, это тут же ощущается у нас. Санкционные отношения подкосили многих», - сказал президент, добавив, что прежние покупатели белорусских тракторов, грузовиков, сельхозтехники, бытовой техники, мебели, одежды и обуви сами еле сводят концы с концами.
Вместе с тем Александр Лукашенко потребовал принять меры для наращивания экспорта услуг. По его мнению, потенциал, связанный с экспортом услуг, до сих пор не реализован. Он поручил вернуть утраченные позиции и в дальнейшем из года в год укреплять, прежде всего, в сфере инжиниринговых и туристических услуг. Уверен он и востребованности белорусских строителей.
Напомним, что
Александр Лукашенко также заявил, что либерализировать экономику нужно настолько, чтобы не
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля в ходе послания белорусскому народу и парламенту рассказал, почему у белорусской продукции проблемы с выходом на...
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