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Лукашенко нашел причину проблем белорусского экспорта

21.04.2017 17:50 — Разное | БДГ  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля в ходе послания белорусскому народу и парламенту рассказал, почему у белорусской продукции проблемы с выходом на иностранные рынки.

«В мировой экономике все больше укрепляется принцип национального протекционизма - каждый сам за себя! Этакий экономический национализм. Это усложняет продвижение нашей продукции», - сказал он, забыв, что политика Минска по импортозамещению и политика «Купляйце беларускае» и есть тем самым протекционизмом.

В качестве примеров антибелорусского протекционизма он назвал то, что Европа «не дает хода ряду белорусских изделий», а рынки стран дальней дуги давно поделены, и «влезть туда труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко».

По его словам, из-за того, что Беларусь в СССР была «сборочным цехом», независимой она была обречена «большую часть производимой здесь продукции вывозить за рубеж», следствием чего стала зависимость от внешних рынков.

«Достаточно одному из важных партнеров на чем-то споткнуться, это тут же ощущается у нас. Санкционные отношения подкосили многих», - сказал президент, добавив, что прежние покупатели белорусских тракторов, грузовиков, сельхозтехники, бытовой техники, мебели, одежды и обуви сами еле сводят концы с концами.

Вместе с тем Александр Лукашенко потребовал принять меры для наращивания экспорта услуг. По его мнению, потенциал, связанный с экспортом услуг, до сих пор не реализован. Он поручил вернуть утраченные позиции и в дальнейшем из года в год укреплять, прежде всего, в сфере  инжиниринговых и туристических услуг. Уверен он и востребованности белорусских строителей.

Напомним, что президент признал, что в стране много административных барьеров, которые «тормозят развитие любой деловой инициативы, а иногда просто зарубают все на корню», когда на получение необходимых разрешений может уйти от полугода до более полутора лет. «И это мы боремся с бюрократизмом и волокитой?!» - отметил он. При этом он заявил о необходимости обеспечить зеленую улицу для инвесторов.

Александр Лукашенко также заявил, что либерализировать экономику нужно настолько, чтобы не потерять управляемость.

 
Теги: Минск
 
 
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