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Литва заняла первое место в рейтинге скорости публичного интернета Wi-Fi
21.04.2017 17:43 — Разное | Ежедневник
фото: islamnews.ru
По скорости публичного беспроводного Wi-Fi интернета первое место в мире вновь занимает Литва. Она опережает по этому показателю такие развитые страны, как Сингапур, Швейцария, Дания и Великобритания.
Об этом сообщает корреспондент
Оказывается, по всей территории страны расположены несколько тысяч точек доступа к Wi-Fi. Среди них – школы, больницы, библиотеки и другие учреждения. Также в стране — почти стопроцентной охват мобильным интернетом 4G.
Как пишет BALTNEWS.lt, пользование публичным Wi-Fi в Литве стабильно растёт на десятки процентов в год.
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По скорости публичного беспроводного Wi-Fi интернета первое место в мире вновь занимает Литва. Она опережает по этому показателю такие развитые страны, как Сингапур,...
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