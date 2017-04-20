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Литва заняла первое место в рейтинге скорости публичного интернета Wi-Fi

21.04.2017 17:43 — Разное | Ежедневник  
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Литва заняла первое место в рейтинге скорости публичного интернета Wi-Fi

фото: islamnews.ru

По скорости публичного беспроводного Wi-Fi интернета первое место в мире вновь занимает Литва. Она опережает по этому показателю такие развитые страны, как Сингапур, Швейцария, Дания и Великобритания.

Об этом сообщает корреспондент BALTNEWS.lt со ссылкой на BusinessInsider, мирового лидера по инсайдерским новостям.

Оказывается, по всей территории страны расположены несколько тысяч точек доступа к Wi-Fi. Среди них  – школы, больницы, библиотеки и другие учреждения. Также в стране — почти стопроцентной охват мобильным интернетом 4G.

Как пишет BALTNEWS.lt, пользование публичным Wi-Fi в Литве стабильно растёт на десятки процентов в год. 

 
 
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По скорости публичного беспроводного Wi-Fi интернета первое место в мире вновь занимает Литва. Она опережает по этому показателю такие развитые страны, как Сингапур,...

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