Итоги уходящей недели в студии радио Sputnik Беларусь ведущие Александр Кривошеев и Вячеслав Шарапов подвели вместе с гостем из Санкт-Петербурга, президентом Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктором экономических наук, профессором Николаем Межевичем, посетившим Минск именно в день, когда президент Александр Лукашенко обратился к Национальному собранию и народу Беларуси с традиционным ежегодным посланием.

"В этот раз анализ и экономической ситуации в стране и анализ международной ситуации был удивительно актуален и современен, произошло слияние внутри- и внешнеполитической повестки дня", — сказал Межевич.

Гость Sputnik отметил высказывание главы государства о том, что решение экономических задач, связанных с внутренним развитием, объективно вытекает из задач внешних.

"Была расставлена иерархия приоритетов во внешней политике и экономике, и мне как российскому эксперту эта иерархия особенно приятна, ибо прозвучала формула об особых отношениях с Россией", — сказал Межевич.

По словам собеседника Sputnik, еще совсем недавно критики белорусско-российских отношений предрекали скорую смерть Союзного государства и чуть ли не оккупацию Могилева русскими войсками, или оккупацию Смоленска белорусскими войсками. Но всех критиков можно "поздравить", так как они в очередной раз оказались "в дураках", резюмировал эксперт.

Собеседники коснулись и других событий — итогов референдума в Турции, 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Беларусью и Германией, а также последнего теракта в Париже.

Аудиоверсию беседы с президентом Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктором экономических наук, профессором Николаем Межевичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.