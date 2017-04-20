﻿ На трассе М1 столкнулись фура и микроавтобус: два человека погибли, один - в реанимации. 21.by
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На трассе М1 столкнулись фура и микроавтобус: два человека погибли, один - в реанимации

21.04.2017 18:17 — Разное | Tut.by  
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Два человека погибли и еще один получил серьезные травмы в ДТП, которое произошло днем 21 апреля на трассе М1 под Борисовом. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

По предварительной информации, около 16.30 на 452-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ в Борисовском районе фура Renault, которая ехала в направлении Бреста, столкнулась со встречным микроавтобусом Volkswagen Multivan. После столкновения оба транспортных средства вылетели в кювет.

В результате ДТП два человека из микроавтобуса от полученных травм умерли на месте происшествия, еще один в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение больницы.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняюся. Предварительно известно, что столкновение произошло в полосе движения VW.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла 21 апреля, около 16.30, в Борисовском районе.

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