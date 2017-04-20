Бутовый фундамент развалился, нижний венец сгнил — звучит как приговор для старого деревянного дома. Однако даже такие дома, казалось бы, безнадежные, можно отремонтировать, продлить им жизнь. Для этого даже стены и крышу разбирать не придется. Спасти дом от дальнейшего разрушения можно, если вовремя произвести замену старого фундамента. Разбираемся, как это происходит в реальных условиях.

Типичная ситуация, о которой часто пишут на нашем форуме: есть дом в деревне, фундамент развалился, что делать?

Замена старого фундамента под существующим домом на новый, бетонный — сложная и кропотливая работа, требующая немало знаний и опыта. Сделать это самостоятельно будет сложно и небезопасно, так что лучше сразу довериться профессионалам.



Фото: Елена Зуева, TUT.BY

Сначала нужно осмотреть буквально все конструкции, особенно фундамент и сруб (чаще всего приходится срывать вагонку с нижней части фасада). Частично разбирается деревянный пол, чтобы оценить состояние деревянных лаг. Заодно ставится «диагноз» для существующих печей, дымоходов, грубок: чаще всего их рекомендуют разобрать.

То же самое касается и пристроек к дому — их нужно будет разобрать. После осмотра составляется план работ. И, скорее всего, вам предложат приподнять дом, чтобы изготовить под ним бетонный ленточный или свайно-винтовой фундамент.

Старый ломаем, новый заливаем

В первом случае ремонтные работы выглядят следующим образом.

Нижняя обвязка в местах стыков усиливается во избежание перелома. Части фундамента по углам здания удаляют, поверхность в этих местах ровняется. Здесь устанавливают домкраты. С их помощью дом поднимается на 7−15 см по двум параллельным сторонам дома, поочередно. После сруб опирается на временные опоры, которые способны выдержать вес строения. В качестве временных опор используются швеллеры и шпалы.



Фото: www.pro100dom.by

Следующий этап — демонтаж разрушенных частей старого фундамента. Осматриваются нижние венцы дома. Если они в пригодном состоянии, то нижняя сторона бруса по периметру дома срезается минимально. К срезу, обработанному машинным маслом или (отработкой) или мастикой, прикрепляется гидроизоляция. Более сложные работы предстоят в том случае, если нижние венцы сруба пришли в негодность. Однако, как говорят специалисты, все решаемо — венцы можно заменить на новые.

Дальше нужно выкопать траншеи по периметру несущих стен. При этом дополнительно прокапываются ленты непосредственно под домом для опоры половых лаг (если такие будут). По дну траншей делается песчаная подушка в 30 см и тщательно утрамбовывается. Изнутри дома монтируется внутренняя опалубка фундамента. Для вертикального и основного горизонтального армирования применяется арматура диаметром 10−12 мм. Далее выставляется наружная опалубка.

При армировании фундамента стоит обратить внимание на армирование углов. Оно делается при помощи согнутых Г-образно прутов длиной 1500 мм, которые привязывают к основной арматуре.

Заливка фундамента под домом производится с помощью бетононасоса. Как только бетон наберет необходимую прочность, опалубка снимается. Поверх новой ленты раскатывается отсечная гидроизоляция из двух слоев рубероида, сруб опускается на новый фундамент. На этом этапе хозяин должен решить, какие полы будут в доме — деревянные по лагам или бетонные. Если по лагам, то в новом фундаменте нужно сделать продухи для вентиляции подпольного пространства. Под бетонную стяжку потребуется засыпать внутрь дома вручную не один самосвал песка.

Завинтить и поднять

Фундаменты на винтовых сваях широко применяются в случае замены аварийного фундамента на новый. Главным преимуществом при этом является то, что отсутствует необходимость проведения большого количества монтажных работ.

























Фото: vk.com/vintsvaispb Фото:

Новый фундамент на винтовых сваях поднимет дом над старым. Технология работ при этом довольно проста. Под несущие стены и балки дома заводится швеллер. Затем дом поднимают на домкратах и опускают на винтовые сваи (сразу после проведения работ по их монтажу).

Вопрос с форума

«Как подлить фундамент снаружи без подъема дома? Хотим обшить фундамент искусственным камнем, чтоб линия фундамента зрительно была выше. Как сохранить бревно под цементом?»





В этом конкретном случае, как говорят специалисты, без подъема не обойтись, так как сруб находится слишком близко к земле. Если просто подлить бетоном линию фундамента, то нижний венец очень быстро сгниет, придут в негодность и полы в доме. Подъем дома упростит бетонные работы по фундаменту, позволит сделать проветриваемое подполье.