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Работает одна точка. В торговом центре Dana Mall открылся фудкорт

21.04.2017 16:56 — Разное | Tut.by  
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Сегодня на третьем этаже торгового центра Dana Mall заработала первая точка на фудкорте — семейный бизнес телеведущего Дениса Курьяна и его жены Юлии блинная «Мама Дома». AFISHA.TUT.BY посмотрела, как выглядит фудкорт в Dana Mall и какие еще точки общепита откроются в торговом центре.


Фудкорт в торговом центре находится на третьем этаже. Правда, пока там работает лишь одна точка — блинная «Мама Дома», которая работает с 10 до 22 часов. Похожая ситуация была и на открытии фудкорта в торговом центре «Момо», где первой среди операторов фудкорта запустилась эта же сеть.

Помимо блинной в Dana Mall также откроется точка с мороженым Baskin Robbins, турецкий фастфуд My dear kebab, хинкальная. Здесь же заработает российская франшиза Burger club и Comedy Cafe, эти кафе впервые появились в Минске в конце прошлого года в торговом центре «Е-сити» на Денисовской.

Как и в торговом центре Galileo, по франшизе в новом ТЦ должен запуститься фастфуд Carl’s Junior. На первом этаже торгового центра ожидается открытие итальянского ресторана.


На третьем этаже уже работает парк чудес, который открыли по казахской франшизе, рядом с ним к запуску готовится семизальный кинотеатр Silver Screen. Многие площади, в том числе и на третьем этаже, остаются неарендованными.

Оперативно получить более подробную информацию о фудкорте в администрации торгового центра AFISHA.TUT.BY не удалось.

Фудкорт будет работать с 10.00 до 22.00. Адрес: улица Мстиславца, 11.

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Теги: Минск
 
 
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Мы посмотрели, как выглядит фудкорт в Dana Mall, где сегодня открылась первая точка общепита.

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