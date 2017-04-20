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Работает одна точка. В торговом центре Dana Mall открылся фудкорт
Сегодня на третьем этаже торгового центра Dana Mall заработала первая точка на фудкорте — семейный бизнес телеведущего Дениса Курьяна и его жены Юлии блинная «Мама Дома». AFISHA.TUT.BY посмотрела, как выглядит фудкорт в Dana Mall и какие еще точки общепита откроются в торговом центре.
Фудкорт в торговом центре находится на третьем этаже. Правда, пока там работает лишь одна точка — блинная «Мама Дома», которая работает с 10 до 22 часов. Похожая ситуация была и на
Помимо блинной в Dana Mall также откроется точка с мороженым Baskin Robbins, турецкий фастфуд My dear kebab, хинкальная. Здесь же заработает российская франшиза Burger club и Comedy Cafe, эти кафе впервые
Как и в торговом центре Galileo, по франшизе в новом ТЦ должен
На третьем этаже уже работает
Оперативно получить более подробную информацию о фудкорте в администрации торгового центра AFISHA.TUT.BY не удалось.
Фудкорт будет работать с 10.00 до 22.00. Адрес: улица Мстиславца, 11.
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Мы посмотрели, как выглядит фудкорт в Dana Mall, где сегодня открылась первая точка общепита.
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