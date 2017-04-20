21 апреля около 10.50 в Барановичах 61-летний водитель на Volkswagen Jetta пробил бетонный забор.





По предварительной информации причиной ДТП стало самочувствие водителя. Во время движения по прилегающей территории животноводческого комплекса в агрогородке Мир он почувствовал себя плохо и не справился с управлением, сообщили в ГАИ региона.





В результате аварии пострадала 68-летняя женщина, которая ехала на переднем пассажирском сиденьи. Ее увезли в больницу.



