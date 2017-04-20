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В Барановичах VW Jetta пробил бетонный забор: водителю стало плохо

21.04.2017 18:32 — Разное | Tut.by  
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21 апреля около 10.50 в Барановичах 61-летний водитель на Volkswagen Jetta пробил бетонный забор.


По предварительной информации причиной ДТП стало самочувствие водителя. Во время движения по прилегающей территории животноводческого комплекса в агрогородке Мир он почувствовал себя плохо и не справился с управлением, сообщили в ГАИ региона.


В результате аварии пострадала 68-летняя женщина, которая ехала на переднем пассажирском сиденьи. Ее увезли в больницу.


 
 
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В результате аварии пострадала 68-летняя женщина, которая ехала на переднем пассажирском сиденьи.

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