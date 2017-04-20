﻿ В Пасхальную неделю все желающие могут позвонить в колокола. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пасхальную неделю все желающие могут позвонить в колокола

21.04.2017 18:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Традиция колокольного звона появилась еще в Раннее Средневековье. Устав церковный, сформированный еще в VI-VIII веках, предписывает пасхальным перезвоном на Светлой седмице свидетельствовать и земле, и небу, что Христос Воскрес. В годы советской власти традиция была нарушена, но возродилась в начале 90-х годов прошлого века.

В Пасхальную неделю все желающие могут позвонить в колокола
© Sputnik Тарас Литвиненко
Лукашенко зажег пасхальную свечу в храме в Оршанском районе

На Пасхальной неделе в колокола позволено звонить всякому. И всю Светлую Седмицу многие колокольни многих православных храмов мира открыты для желающих позвонить в колокола. Минск не стал исключением. До 23 апреля включительно любой желающий может с 16:00 до 17:30 приехать в Храм в честь Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" в память жертв Чернобыля, где находятся школа звонарей Белорусской православной церкви и отделение звонарей Минского духовного училища, и позвонить в колокола.

Правда, перед тем, как звонить, с вами проведут необходимый инструктаж: с колоколами нужно обращаться бережно, чтобы не порвать тетивы, или случайно не сорвать язык, или не расколоть колокол — а такое, по словам опытных звонарей — бывало.

Как сказал один старец, колокольный звон расширяет границы приходов на многие километры. Помимо духовного смысла, традиция звонить в колокола на Пасху имеет и практическое значение: колокольный звон оздоравливающе влияет на организм человека, и на экологию в целом.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев поддержал давнюю традицию Пасхальной недели, и попробовал себя в качестве звонаря в храме.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Барановичах VW Jetta пробил бетонный забор: водителю стало плохо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика