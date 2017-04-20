Традиция колокольного звона появилась еще в Раннее Средневековье. Устав церковный, сформированный еще в VI-VIII веках, предписывает пасхальным перезвоном на Светлой седмице свидетельствовать и земле, и небу, что Христос Воскрес. В годы советской власти традиция была нарушена, но возродилась в начале 90-х годов прошлого века.



© Sputnik Тарас Литвиненко Лукашенко зажег пасхальную свечу в храме в Оршанском районе

На Пасхальной неделе в колокола позволено звонить всякому. И всю Светлую Седмицу многие колокольни многих православных храмов мира открыты для желающих позвонить в колокола. Минск не стал исключением. До 23 апреля включительно любой желающий может с 16:00 до 17:30 приехать в Храм в честь Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" в память жертв Чернобыля, где находятся школа звонарей Белорусской православной церкви и отделение звонарей Минского духовного училища, и позвонить в колокола.

Правда, перед тем, как звонить, с вами проведут необходимый инструктаж: с колоколами нужно обращаться бережно, чтобы не порвать тетивы, или случайно не сорвать язык, или не расколоть колокол — а такое, по словам опытных звонарей — бывало.

Как сказал один старец, колокольный звон расширяет границы приходов на многие километры. Помимо духовного смысла, традиция звонить в колокола на Пасху имеет и практическое значение: колокольный звон оздоравливающе влияет на организм человека, и на экологию в целом.